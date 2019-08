Heimspiel in Giesing

von Umberto Savignano schließen

FC Deisenhofen tritt am Sonntag beim TSV 1860 II an.

Deisenhofen – Auch wenn der FC Deisenhofen am Sonntag (16 Uhr) beim TSV 1860 München II an der Grünwalder Straße 114 gastiert, kann Alexander Schleicher sich doch über eine Art Heimspiel freuen: „Ich wohne direkt gegenüber dem Trainingsgelände der Löwen und werde zum Spiel gemütlich über die Straße spazieren“, sagt der FCD-Teammanager. Die Deisenhofner Anhänger haben es zwar nicht ganz so bequem, doch eine wirklich weite Anreise müssten auch sie nicht in Kauf nehmen. Deshalb setzt Schleicher auch auf zahlreiche Unterstützung. „Ich glaube schon, dass viele unserer Zuschauer kommen werden“, so der 30-Jährige, für den diese Partie kein Bayernliga-Match wie jedes andere ist: „Ich empfinde dieses Spiel als Derby.“

Eine flottes Duell ist in jedem Fall zu erwarten. Die Deisenhofner suchen ja prinzipiell den Weg nach vorne, von der Löwen-U21, die Pullachs Ex-Coach Frank Schmöller trainiert, erwartet Schleicher eine ähnliche Gangart: „Die werden marschieren bis zum Umfallen. Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Dachau.“ Beim 2:3 vor Wochenfrist gegen den TSV Dachau 65 habe „ein bisschen die Entschlossenheit gefehlt“, so der Teammanager, und das habe der routinierte Gegner ausgenutzt. Es war die zweite Niederlage in Folge für den FCD nach dem 0:3 gegen die wohl noch abgezocktere Truppe des FC Pipinsried. Für Schleicher kein Grund zur Sorge: „Ich glaube nicht, dass unser Selbstbewusstsein gelitten hat. Wichtig ist, dass wir unserer jungen Mannschaft den Rücken stärken. Und das tut unser Trainer Hannes Sigurdsson. Er sagt ihnen immer, dass sie Fehler machen dürfen, nur nicht den selben Fehler zweimal.“ Spielerisch sei ohnehin kein großer Unterschied zu den beiden Spitzenteams zu erkennen gewesen. „Es hat nur das letzte Quäntchen Erfahrung gefehlt.“

Zumal mit Marco Finster zuletzt einer der wichtigsten Akteure angeschlagen passen musste. Dessen Vertreter, der 19-jährige David Lucksch, wird von Schleicher zwar gelobt: „Was er auf der Sechs gegen so eine Mannschaft wie Dachau gespielt hat, war stark.“ Trotzdem freut sich der Teammanager über Finsters voraussichtliche Rückkehr: „Mit ihm, Martin Mayer und Leon Müller-Wiesen haben wir ein zentrales Mittelfeld, gegen das sich auch Dachau und Pipinsried schwer tun würden. Wenn da einer fehlt, ist es eben nicht so eingespielt.“

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Finster, Martin Mayer, Müller-Wiesen, Ngeukeu, Bachhuber