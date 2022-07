Debüt auf der Trainerbank - Pummer vor erstem Spiel mit dem FC Deisenhofen

Von: Umberto Savignano

Andreas Pummer: Der neue Trainer des FC Deisenhofen will seine Mannschaft nicht mit Ideen überhäufen. Foto: bro © bro

Vor dem Saisonstart beim TSV 1865 Dachau sorgen zwei Neuzugänge für gespannte Erwartungen im Umfeld des Fußball-Bayernligisten FC Deisenhofen.

Deisenhofen – Da ist zum einen Andreas Pummer, der Erfolgscoach Hannes Sigurdsson abgelöst hat. Sigurdsson hatte die Deisenhofner 2019 in die Bayernliga geführt, dabei die Vereinsphilosophie, den Kader vornehmlich mit eigenen U19-Spielern aufzufüllen, voll verinnerlicht. Pummer kann seinerseits ebenfalls auf stattliche Erfolge blicken: Regionalligaaufstieg mit dem FC Unterföhring sowie Bayernliga- und Regionalligaaufstieg mit Türkgücü, zuletzt schaffte er als „Feuerwehrmann“ den Regionalligaverbleib mit dem FC Pipinsried. Auch der neue Trainer verzichtet weitgehend auf fertige Neuzugänge, doch er betont, dass er eigene Akzente setzen will. Die Richtung stimme, der Weg sei aber noch weit: „Viele Dinge funktionieren schon, vor allem im Spiel gegen den Ball. Aber wir sind insgesamt gerade mal bei 60 Prozent. Da ist noch gewaltig Luft nach oben.“

Was durchaus normal sei, so Pummer weiter: „Es geht nicht, in fünf Wochen den ganzen Input in die Mannschaft reinzukriegen. Da würde man sie überladen. Man muss ihr eine gewisse Zeit geben.“ Einen 0:1-Rückstand in der ersten Minute, wie beim 5:2 im letzten Test gegen den SE Freising, will der 40-Jährige aber auch in der Frühphase der Saison nicht erleben: „Da hatten wir noch nicht einmal den Ball berührt und waren schon hinten. Das darf uns nicht passieren.“

Der zweite Name, der vielleicht noch mehr Neugier bei den FCD-Fans weckt, ist der von Nico Karger. Der Ex-Profi, in München von seinem Engagement beim TSV 1860 bekannt, und zuletzt beim Drittligaaufsteiger SV Elversberg unter Vertrag, hat seine Profikarriere beendet und verstärkt nun Pummers Offensivabteilung (wir berichteten).Karger ist zwar die große Ausnahme von der Eigengewächs-Regel, bestätigt aber Regel Nummer zwei, dass erfahrene Neuzugänge mit etablierten FCD-Kickern befreundet sind, in diesem Fall kam der Kontakt über Tobias Nickl zustande. Pummer ist begeistert vom prominenten Stürmer: „Bei so einem Transfer musst du nicht zweimal überlegen. Es ist für jede Mannschaft gut, so einen erfahrenen Spieler in ihren Reihen zu haben. Man merkt von der Athletik und Dynamik her, dass das eine andere Liga ist, dass er unter professionellen Bedingungen trainiert hat.“Sportlich liegt der Gewinn für den Coach auf der Hand: „Nico ist flexibel einsetzbar, er ist kein reiner Torjäger, sondern auch ein sehr guter Vorlagengeber, der seine Mitspieler gut in Szene setzen kann. Er hat das Auge für den besser postierten Mann, wo ein Ego-Mittelstürmer selber schießt.“ Aber auch menschlich passe der Ex-Löwe zum Team, so Pummer: „Nico freut sich auf jedes Training, er war sofort integriert, die Mannschaft macht es ihm auch leicht.“

Trotz Karger gibt sich Pummer vor dem Start bei den Dachauern, die sich den Klassenerhalt über die Relegation gesichert haben, zurückhaltend: „Ich erwarte ein hart umkämpftes, offenes Spiel, in dem wir am ersten Spieltag nicht in der Favoritenrolle sind.“ Insgesamt will der Trainer „eine gute Runde spielen und dafür sorgen, dass die Jungen schnell in der Liga ankommen.“ Pummers Top-Favoriten sind die Regionalliga-Absteiger FC Memmingen („Die sehe ich weit vorne.“) und SV Schalding-Heining. Auch den TSV Landsberg mit Spielertrainer Sascha Mölders hat er auf der Rechnung. (Umberto Savignano)

Kader

Enrico Caruso, Justin Hille, Leonhard Oswald, Sandro Volz; Nicolas Busch, Constantin Dittrich, Jens Förtsch, Valentin Köber, Quirin Kolb, Tobias Muggesser, Tobias Nickl, Niklas Sagner, Maxime Schneiker, Michael Vodermeier, Nico Wohlmann, Marco Finster, Sebastian Hahn, Björn Jost, Thomas Karl, Stephan Kopp, Noah Kotb, Arian Kurmehaj, Martin Mayer, Leon Müller-Wiesen, Evrad Ngeukeu, Tobias Rembeck, Dennis Yimez, Michael Bachhuber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Nico Karger, Daniel Yordanov