„Willkommen im Abstiegskampf“: Deisenhofen verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Nördlingen

Von: Umberto Savignano

Teilen

Marco Finster verschießt einen Elfmeter. © Robert Brouczek

FC Deisenhofen hat nach dem 3:3 (1:1) gegen Nördlingen 40 Punkte auf dem Konto, und trotzdem könnte es im Abstiegskampf eng werden.

Deisenhofen – Meistens atmen die Fußballer in den Ligen mit 18 Teams beim vorzeitigen Erreichen der 40-Punkte-Marke ja auf und freuen sich über den Klassenerhalt. Ganz anders beim FC Deisenhofen in dieser Bayernligasaison. Nachdem seine Blauhemden durch das 3:3 (1:1) gegen den TSV Nördlingen den runden Zielwert geschafft hatten, lautete die Ansage von Trainer Andreas Pummer: „Willkommen im Abstiegskampf!“

Drei Spieltage vor Schluss liegt der FCD nur noch vier Zähler vor dem TSV Dachau 1865 auf dem ersten Relegationsrang. Zwar schafft auch der bessere 14. der beiden Bayernliga-Staffeln den direkten Klassenerhalt, doch die SpVgg Bayern Hof im Norden hat auch schon 34 Punkte. Es bleibt also spannender, als es den Deisenhofnern lieb sein kann. Dabei schien das Thema bei einer 3:1-Führung bis wenige Minuten vor dem Abpfiff bereits abgehakt.

„Da hat jeder gedacht, das war es jetzt“: FC Deisenhofen gibt den Sieg aus der Hand

„Wir haben Vieles richtig gemacht, aber in den entscheidenden Situationen nicht konzentriert genug unseren Mann gestanden“, fasste Pummer die Vorstellung seines Teams zusammen. Zweifellos alles richtig machten beim 1:0 Martin Mayer mit seinem herrlichen Pass und Schütze Arian Kurmehaj, der Nördlingens Keeper Stefan Besel „auswackelte“, wie Pummer die Körpertäuschung umschrieb (11.).

Ziemlich falsch fühlte sich hingegen das postwendende 1:1 durch Alexander Schröter an. „Da machen wir es dem Gegner nach einem langen Diagonalball zu einfach“, kritisierte Pummer, dessen Mannschaft vor der Pause noch zwei Riesenchancen vergab: eine durch Björn Jost, und einen von Niklas Sagner herausgeholten Foulelfmeter, mit dem Marco Finster an Besel scheiterte (35.).

„In der Halbzeit haben wir uns dann nochmal richtig eingeschworen“, so Pummer. Der folglich spürbare Wille bescherte zwei sehenswerte Treffer. Das 2:1 schoss Kurmehaj nach einer guten Mittelfeldkombination aus 18 Metern mit Übersicht (51.), beim 3:1 vollendete Finster nach einem „Superangriff“ (Pummer) über Michael Bachhuber, Mayer, Sebastian Hahn und noch einmal Bachhuber (76.).

Nördlingen gab sich zwar nie auf, doch, während Pummer nach dem 2:1 ein Spiel „spitz auf Knopf“ sah, bangte er nach dem 3:1 eigentlich nicht mehr: „Da hat jeder gedacht, das war es jetzt.“ Doch als es die Gäste mit langen Bällen in den Strafraum probierten, begann die FCD-Abwehr um Enrico Caruso zu schwimmen.

Missverständnisse des Torwarts mit seinen Vorderleuten bescherten Nördlingen den Ausgleich durch Schröter (84.) und Simon Gruber (85.). Pummer war fassungslos: „Die Mannschaft überrascht ihren Trainer immer wieder. Ich habe gedacht, irgendwann ist es nicht mehr zu toppen. Wahnsinn! So, wie wir uns die Butter vom Brot haben nehmen lassen, das ist unbeschreiblich.“ Und so hat der Abstiegskampf in Deisenhofen mit dem Verbuchen des 40. Punkts endgültig begonnen. (um)

FC Deisenhofen – TSV Nördlingen 3:3 (1:1)

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov (79. Yordanov), Nickl, Vodermeier, Sagner (60. Hahn), Mayer, Finster, Müller-Wiesen, Jost, Kurmehaj (70. Schneiker), Bachhuber; Tore: 1:0 Kurmehaj (11.), 1:1 Schröter (13.), 2:1 Kurmehaj (51.), 3:1 Finster (76.), 3:2 Schröter (84.), 3.3 Gruber (85.); Besonderes Vorkommnis: Finster scheitert mit einem Foulelfmeter an Nördlingens Torwart Besel (35.)