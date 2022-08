FC Deisenhofen II: Entspannt ins Mammutprogramm

Von: Umberto Savignano

Optimistisch: Felix Scherer, Trainer der U23 des FC Deisenhofen. © bro

U23 des FC Deisenhofen sieht sich für die nächsten Wochen gerüstet.

Deisenhofen – Gut erholt geht die U23 des FC Deisenhofen ins Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering am Dienstag (Anstoß 18.30 Uhr): 17 wettkampffreie Tage liegen aufgrund von Spielverlegungen hinter der Blauhemden-Reserve. Dafür werden die nächsten 16 Tage umso intensiver, denn hier hat der FCD II gleich fünf Partien zu bestreiten.

Felix Scherer sieht den ungewöhnl¦iche Terminplan in dieser Saisonphase eher positiv, denn sein Anfang August durch Urlaub und Verletzungen deutlich reduzierter Kader hat sich in den vergangenen zweieinhalb Wochen wieder gut gefüllt: „Die Situation hat sich sehr entspannt. Es sind fast alle wieder da“, verkündet Deisenhofens Trainer, den auch das anstehende Mammutprogramm nicht stört: „Das können wir verdauen, auch, weil sich die Lage bei unserer ersten Mannschaft entspannt hat.“ Gerade unter der Woche darf Scherer auf die eine oder andere Verstärkung aus dem Bayernligakader hoffen.

Wobei die U23 als Ausbildungstruppe den Ansprüchen der Bezirksliga auch ohne Hilfe von oben genüge, so Scherer: „Wir brauchen uns vor keinem in der Liga zu verstecken.“ Es sei auch kein psychologischer Nachteil, dass sein Team trotz des guten Starts mit fünf Punkten aus vier Spielen inzwischen aufgrund der eigenen Untätigkeit auf Rang zwölf abgerutscht ist, weil die Konkurrenten zwei Partien mehr absolviert haben. „In jedem Spiel kann alles passieren, weil die Qualität in der Liga so gut ist“, sieht der Coach eine starke Bezirksliga, in der man ohnehin immer seine Leistung bringen müsse. „Die Tabelle kommt dann bei mir erst im Nachgang.“

Auch der neunte Platz des SCU, der beispielsweise Spitzenreiter Murnau ein 1:1 abtrotzte, täusche, so Scherer, der ein paar Spiele des Gegners auf Video gesehen hat: „Das ist eine sehr aggressive und gut organisierte Mannschaft.“ um

FC Deisenhofen U23: Hille - Max. Mayer, Baumann, Nibler, Hoch, Kopp, Geigenberger, Patent, Schuh, Ngeukeu, Günther