FC Deisenhofen: U23 feiert Schützenfest

FUSSBALL

Von Umberto Savignano schließen

Dank eines ungefährdeten 4:0 (1:0)-Erfolgs bei Schlusslicht MTV Berg ist die U23 des FC Deisenhofen in der Bezirksliga Süd auf Rang fünf geklettert. „Wir waren von Anfang an dominant, hatten siebzig bis achtzig Prozent Ballbesitz, Berg stand in der ersten Halbzeit aber gut“, analysierte FCD-Coach Felix Scherer. „Da hatten wir nur zwei, drei gute Aktionen in die Tiefe.“

Deisenhofen – Eine davon führte zum 1:0: Thomas Karl wurde von Bergs Keeper gefällt, Stephan Kopp verwandelte den berechtigten Strafstoß (37.).

Im zweiten Durchgang taten sich mehr Räume für die Gäste auf, und so wurde es noch deutlich: Tobias Muggesser traf nach einer schönen Kombination über außen aus 17 Metern (68.), Martin Mayer (82.) und Nico Patent (87.) erhöhten nach Balleroberungen im Spielaufbau des Gegners.

Weil die Partie gegen Neuhadern vorgezogen wurde, müssen die Deisenhofner erst wieder am Samstag, 24. September, beim TSV Murnau ran. Scherer lässt durchblicken, dass den Blauhemden in den nächsten Tagen auch ohne Punktspiel nicht langweilig wird: „Wir hatten jetzt drei englische Wochen hintereinander, da tut uns so eine Pause am ersten Wiesnwochende ganz gut.“ um

FC Deisenhofen U23: Hille - Muggesser, Max. Mayer, J. Cosic (78. Nibler), Wohlmann, Karl, Martin Mayer, Ngeukeu, Kurmehaj (69.. Kotb), Kopp (77. Dittrich), Schuh (69. Patent).

Tore: 0:1 Kopp (37., Foulelfmeter), 0:2 Muggesser (68.), 0:3 Martin Mayer (82.), 0:4 Patent (87.)