FC Deisenhofen und der letzte Punkt für den Klassenerhalt

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Ein Punkt fehlt der U23 des FC Deisenhofen noch zum Klassenerhalt. Und vielleicht ist der Bezirksliganeuling sogar schon vor der Partie an diesem Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Aubing aller Sorgen ledig.

Wenn der FCD-Konkurrent SC Unterpfaffenhofen-Germering am Samstag zuhause gegen den Aufstiegskandidaten SV Bad Heilbrunn nicht gewinnt, sind die Blauhemden bereits gerettet. Felix Scherer wird deshalb am Samstag hin und wieder einen Blick auf den Liveticker werfen, doch an Vorbereitung und Zielsetzung fürs Aubing-Spiel ändere sich nichts, betont der FCD-Coach: „Wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter, auch wenn Unterpfaffenhofen gegen Bad Heilbrunn nicht gewinnen sollte.“

Scherer fährt ohnehin optimistisch zu den bereits geretteten Aubingern: „In der Fremde haben wir relativ viel geholt. Wir wollen alles geben und den Punkt machen. Wir werden außerdem ganz gut aufgestellt sein, auch von den eigenen Leuten her.“ Zudem dürften zumindest Sebastian Hahn, Daniel Yordanov und Paul Schemat aus dem Bayernligakader sein Team verstärken.

Die rosigen Aussichten im Abstiegskampf hat sich die Deisenhofner Reserve mit sechs Siegen bei vier Niederlagen im Frühjahr selbst erarbeitet. „Wir hatten gleich nach der Winterpause zwei, drei Spiele mit der gleichen Aufstellung, was wir in der Hinrunde nie hatten. Das war gut für die Abläufe und hat der Mannschaft Sicherheit gegeben. Wir hatten eine klare Linie, wie wir spielen wollen, sodass es dann auch mit punktuellen Veränderungen auf zwei, drei Positionen gut funktioniert hat“, lautet ein Teil der Erklärung Scherers für diese Steigerung, ein zweiter Aspekt betrifft die Einstellung: „Die Mannschaft hat gemerkt, dass man mehr leisten muss als in der Kreisliga, sie hat die Bezirksliga angenommen.“ (um)