Pummer setzt in Illertissen auf die Jugend - FC Deisenhofen verpasst Überraschung nur knapp

Von: Umberto Savignano

Andi Pummer baute im Toto-Pokal gegen Illertissen vier Spieler aus der A-Jugend ein. © Imago Images /Sven Leifer

Viel fehlte nicht zur Totopokal-Überraschung: Der Bayernligist FC Deisenhofen unterlag in der 2. Runde dem FV Illertissen nach guter Leistung mit 1:2 (0:0).

Deisenhofen – Trainer Andreas Pummer gab gleich vier gerade der A-Jugend entwachsenen Akteuren von Beginn an eine Chance: Georg Jungkunz, Leo Edenhofer, Yunis Abou-El-Ela und Vincent Bürstner. Dafür pausierten einige Leistungsträger wie Torjäger Michael Bachhuber, Routinier Yasin Yilmaz oder Abwehrrecke Tobias Nickl. Die gegenüber dem Bayernligaalltag deutlich verjüngte Startformation bot dem Regionalligisten und Totopokal-Gewinner der vergangenen beiden Jahre einen couragierten Kampf.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne die hochbrisanten Szenen wurde es in der zweiten Halbzeit turbulenter vor den beiden Toren. Illertissens Torwart Felix Thiel brachte Niklas Sagner zu Fall, Björn Jost verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0 (53.). Kurz darauf rannte FCD-Stürmer Lukas Kretzschmar aufs Tor zu, die Gäste konnten aber noch klären. „Das 2:0 musst du halt machen“, trauerte FCD-Manager Thomas Werth der Chance hinterher. „Danach siehst du aber schon den Unterschied von der Regionalliga zur Bayernliga, körperlich und von der Kaltschnäuzigkeit her. Sie machen mit zwei Standards die Tore.“

„Die jungen Spieler haben ihre Minuten bekommen und genutzt. Und da kann man auch mal sagen: ,Hut ab!’“

Kevin Frisorger köpfte jeweils nach einem Freistoß ein (63., 81.). Die Blauhemden bemühten sich weiter und hatten in der Nachspielzeit noch zwei Großchancen: Arian Kurmehajs Schuss wurde zur letzten Ecke abgelenkt, nach der Jonas Herrmann um Zentimeter vorbeiköpfte. „Da könnte noch das 2:2 fallen“, so Werth, der seinem Team ein großes Kompliment aussprach: „Wenn Du heute den Altersdurchschnitt siehst, dann weißt du, was dahintersteckt: Die jungen Spieler haben ihre Minuten bekommen und genutzt. Und da kann man auch mal sagen: ,Hut ab!’“ (UMBERTO SAVIGNANO)

FC Deisenhofen: Dresen - Jungkunz (72. Lo Re), Edenhofer, Vodermeier (46. Freitag), Sagner, Jost, Köber (46. Lippmann), Finster, Abou-El-Ela (83. Herrmann), Kurmehaj, Bürstner (46. Kretzschmar)



Tore: 1:0 Jost (53., Foulelfmeter), 1:1 Frisorger (63.), 1:2 Frisorger (81.)