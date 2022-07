FC Deisenhofen baut Tabellenführung im Derby aus: „Wer das erste Tor macht, zieht das Ding“

Von: Umberto Savignano

Deisenhofner Jubel über den Treffer des Tages: Michael Bachhuber herzt den Torschützen Arian Kurmehaj beim 1:0-Heimsieg gegen den VfR Garching. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Mit dem 1:0 (0:0)-Heimsieg im Landkreis-Derby gegen den VfR Garching hat der FC Deisenhofen die Tabellenführung nicht nur gehalten, sondern ausgebaut.

Deisenhofen – Der FC Deisenhofen marschiert in der Bayernliga Süd vorne weg: Sie sind jetzt das einzige Team mit weißer Weste. Trainer Andreas Pummer will aber „den Ball flachhalten. Es waren drei Spieltage und es sind nur neun Punkte. Mehr ist es auch nicht.“

Pummer musste seine Siegerelf vom 4:1 gegen Rosenheim am Dienstag auf einer Position umbauen: Für den beruflich verhinderten Tobias Rembeck kam der 19-jährige Arien Kurmehaj von Beginn an. Es entwickelte sich ein enges, spannendes Derby, in dem beide Teams vor der Pause gute Gelegenheiten hatten. Für den FCD traf Michael Bachhuber den Pfosten, auch Nico Karger hatte eine Riesenchance, der Ex-Profi zielte aber drüber. „Normalerweise lässt er die sich nicht entgehen“, so Pummer.

Mark Perkuhn vergibt die größte Chance für den VfR

Nach der torlosen ersten Hälfte beschlich den Deisenhofner Trainer schon das Gefühl, dass nicht viele Treffer fallen würden: „Das war so ein typisches Spiel: Wer das erste Tor macht, zieht das Ding.“ Und das wären im Normalfall die Gäste gewesen, wie Pummer nach der bis dahin allergrößten Möglichkeit für Marc Perkuhn unumwunden zugab: „Unser Torwart war schon geschlagen, er muss ihn eigentlich nur ins leere Tor schieben, kann sich sogar noch Zeit lassen, denn da war keiner mehr.“ Doch der Garchinger beförderte den Ball ans Außennetz.

FC Deisenhofen: In der 69. Minute fällt das Tor des Tages

Wenige Minuten später sorgte dann der FCD mit einem schönen Angriff für das Tor des Tages, wobei der zur Pause eingewechselte Niklas Sagner ein besonderes Pummer-Lob einheimste: „Wie er sich da rechts gegen zwei, drei Mann durchsetzt und dann den Kopf oben hält, war schon Klasse.“ Sagner spielte mit der starken Aktion Karger frei, der ebenfalls die Übersicht behielt und weiter auf Rembeck-Ersatz Kurmehaj legte, der wiederum nur noch einzuschieben brauchte (69.).

Danach war die Defensive gefragt, die den VfR-Angriffen gut standhielt, in den letzten fünf Minuten mangels eines fünften Wechselspielers auf der Bank sogar in Unterzahl. „Wir haben alles wegverteidigt, aber leider hat sich Quirin Kolb am Knie verletzt, er hat einen Rempler bekommen und ist im Rasen hängen geblieben“, berichtete Pummer. Der Coach schloss eine schwerere Blessur des zur neuen Saison aus der eigenen Jugend in den Kader übernommenen Verteidigers, der gerade eingewechselt worden war, nicht aus: „Wir hoffen, dass es nicht wieder das Befürchtete ist.“ Erst eine Woche zuvor, beim Saisonstart in Dachau, hatte es ja Dennis Yimez in einer ähnlichen Situation mit einem Kreuzbandriss erwischt.

„Die Null ist gestanden, es war ein glücklicher und schmutziger Heimsieg.“

Das Spiel nahm immerhin einen guten Ausgang. „Die Null ist gestanden, es war ein glücklicher und schmutziger Heimsieg“, bilanzierte Pummer. „Die Garchinger waren sehr gut auf uns eingestellt, sehr griffig. Und nach der englischen Woche haben uns schon ein bisschen die Körner gefehlt, wir hatten nicht so die Frische wie in den ersten beiden Spielen.“ Zur Untermauerung der Spitzenposition reichte es trotzdem. Pummer schob aber hochfliegenden Erwartungen, die er im Deisenhofner Umfeld schon wittert, gleich einen Riegel vor: „Wir wissen genau, wo wir herkommen und wir brauchen nicht von irgendwas träumen.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser (46. Sagner), Nickl (84. Kolb), Köber, Vodermeier, Kurmehaj, Mayer, Müller-Wiesen (62. Finster), Gkasimpagiazov (62. Jost), Karger, Bachhuber

Tor: 1:0 Kurmehaj (69.)