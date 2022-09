FC Deisenhofen vor einer echten Nagelprobe

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Es ist das Topspiel der Bayernliga Süd und zugleich eine echte Nagelprobe für den FC Deisenhofen: Das Team von Andreas Pummer gastiert am Samstag (14 Uhr) bei Spitzenreiter TSV Landsberg mit seinem prominenten Spielertrainer Sascha Mölders.

Aber auch die Nebenleute des Ex-Profis (103 Spiele/18 Tore in der Bundesliga, 82/25 in der 2. und 126/50 in der 3 Liga) können sich sehen lassen: Michael Hutterer, der mit ihm gemeinsam die Mannschaft trainiert, und Alexander Benede führten den SV Pullach 2017 zur Bayernligameisterschaft, Steffen Krautschneider ging viele Jahre erfolgreich Schweinfurt in der Regionalliga auf Torejagd, einige weitere Akteure verfügen ebenfalls über l Erfahrung in der vierthöchsten Spielklasse. Auch die Qualitäten des ehemaligen Deisenhofner Torwarts David Hundertmark sind bekannt. „Nominell und von den Namen her ist Landsberg der Top-Favorit der Liga. Ich kenne den Etat nicht, aber wer sich so verstärkt, hat nur ein Ziel: den Aufstieg“, sagt Pummer.

Wenig überraschend führt die Truppe vom Lech das Klassement an. Die Verfolger, darunter der FCD als Vierter mit drei Zählern Rückstand, sind ihr aber dicht auf den Fersen. „Vom ersten Tag an ist in Landsberg natürlich auch Druck da. Sie haben eine Anlaufzeit gebraucht, aber jetzt werden sie ihrer Favoritenrolle gerecht“, so Pummer. Der jüngste Auftritt von Mölders und Co. beim TSV Dachau kann dafür als Paradebeispiel dienen: Bis zur 83. Minute lagen die nach einer Stunde durch einen Platzverweis dezimierten Landsberger mit 1:2 zurück, am Ende siegten sie 4:2. Auch individuelle Dachauer Fehler hätten zu dieser Wende geführt, so Pummer, der daraus folgert: „Wir brauchen eine konzentrierte Leistung über 92, 93, 94 Minuten, denn mit ihrer individuellen Qualität können die Landsberger ein Spiel jederzeit in einer Situation entscheiden.“ Das gelte insbesondere für Mölders, der in Dachau zum 2:2 traf : „Natürlich müssen wir höllisch auf ihn aufpassen, er ist ein klassischer Torjäger, der nicht viele Chancen braucht. Du kannst ihn 89 Minuten im Griff haben, und dann macht er doch ein Tor. Und das über Jahre hinweg.“ Bei allem Respekt vermittelt Pummer aber auch einen selbstbewussten Eindruck: „Wir sind gut drauf, können befreit aufspielen und freuen uns darauf, uns mit den Besten zu messen.“ Zudem kann der Coach aus dem Vollen schöpfen. Der zuletzt aus privaten Gründen fehlende Martin Mayer stößt ebenso zum Kader wie Tobias Muggesser nach längerer beruflicher Pause. Beide sammelten unter der Woche beim 4:0 der U23 in Berg Spielpraxis (wir berichteten). um

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Jost, Bachhuber, Karger