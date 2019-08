FC Deisenhofen: Yimez fällt bis zum Frühjahr aus

von Umberto Savignano schließen

FC Deisenhofen vor dem Heimspiel am Samstag gegen den TSV Dachau 65: Yimez fällt bis zum Frühjahr aus.

Deisenhofen – Trotz der 1:2-Niederlage im Pokal gegen den SV Heimstetten und des 0:3 in der Bayernliga beim FC Pipinsried geht der FC Deisenhofen weiterhin mit breiter Brust ins Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Dachau 65. Für Teammanager Alexander Schleicher habe sich gerade im Toto-Cup das enorme Potenzial des FCD-Kaders gezeigt, kamen gegen den Regionalligisten aus Heimstetten doch viele Eigengewächse aus der letztjährigen U19 zum Einsatz: „Die Jungen haben gegen Heimstetten einen Super-Job gemacht, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir unterlegen waren.“

Und gegen den Liga-Favoriten aus Pipinsried habe sich ausgerechnet im zentralen Mittelfeld, wo Leon Müller-Wiesen wegen einer Familienfeier ohnehin fehlte, das Verletzungspech ausgewirkt, übernahmen doch dann zwei eingewechselte 19-Jährige die Regie: „Als Marco Finster und Dennis Yimez rausmussten, haben mit David Lucksch und Nikolaos Gkasimpagiazov zwei ganz junge Leute auf der Sechserposition gespielt, die ihre Sache allerdings auch gut gemacht haben.“ Trotzdem spielten die Umstellungen dem mit Ex-Profis ausgestatteten Gegner in die Karten.

Schlimmer als der Punktverlust ist, dass die Ausfälle noch nachwirken, besonders jener von Yimez, der nach einem Pressschlag zunächst noch einige Minuten weiterspielte, dann aber doch aufgeben musste. Die eingehende Untersuchung zeigte, warum: Der Rückkehrer vom SV Neuperlach hat einen Innenbandriss im Knie erlitten, der sich als so schwerwiegend erwies, dass er sogar schon operiert wurde. „Der Arzt spricht von sechs Monaten Pause. Wir hoffen, dass Dennis zum Start ins Frühjahr auf alle Fälle wieder dabei ist“, so Schleicher. „Das ist sehr bitter für ihn, denn er hatte sich inzwischen richtig an die Mannschaft herangekämpft.“ Ungewiss ist für Samstag zudem der Einsatz von Finster, der schon mit einer Knöchelblessur ins Pipinsried-Spiel gegangen war. Immerhin ist Müller-Wiesen wieder mit von der Partie und an der Seite des Routiniers könne man bedenkenlos auf einen der Youngster in der Mittelfeld-Schaltzentrale setzen, betont Schleicher.

Die Befürchtung, dass das klare 0:3 Schrammen am Selbstbewusstsein hinterlassen habe, hegt der Teammanager übrigens nicht: „Grundsätzlich war das ein gutes Spiel von uns, in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit haben wir sogar richtig Druck gemacht. Das sehen die jungen Spieler sicher auch so.“ Schleicher freut sich deshalb auch auf die Partie am Samstag: „Gegen die Dachauer haben wir schon in der Landesliga gespielt. Das ist eine Super-Mannschaft, die normalerweise viel Wert aufs Spielerische legt, wie es ohnehin bei den meisten Gegnern in der Bayernliga der Fall ist. Das kommt uns entgegen.“

Was sich ja, trotz des 0:3 in Pipinsried, am Tabellenstand des Neulings ablesen lasse. „Wir sind Vierter mit zehn Punkten. Ich finde, das ist ein sehr positiver Start.“ UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Martin Mayer, Müller-Wiesen, Finster, Ngeukeu, Bachhuber.