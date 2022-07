FC DeisenhofenU23: „Das war ein teuer erkaufter Punkt“

Von: Umberto Savignano

Glanztat: Torwart Leonhard Oswald verhindert in einer chancenarmen Partie den Rückstand. © Brouczek

Ergebnis und Leistung stimmten bei der Bezirksliga-Premiere der U23 des FC Deisenhofen. „Sportlich war es ein guter Einstieg, wir sind echt zufrieden“, urteilte Thomas Werth nach dem Heim-0:0 gegen das etablierte Team des SV Raisting. Doch, weil der Teilerfolg von zwei Verletzungen überschattet wurde, konnte sich der FCD-Manager nicht so richtig freuen: „Das war ein teuer erkaufter Punkt.“

Deisenhofen – Marcel Schütz erwischte es schon nach einer knappen Viertelstunde mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk, die wohl einige Wochen Zwangspause nach sich zieht. Unmittelbar vor dem Wechsel passierte David Mayser dann ein noch schlimmeres Malheur, eines, das die Deisenhofner nicht zum ersten Mal in dieser Saison heimsucht: „Er hat einen Kreuzbandriss. Das ist jetzt der dritte in zwei Wochen“, berichtete Werth. Zuvor hatte es in Bayernliga-Partien Dennis Yimez und Quirin Kolb getroffen

. Die Pechsträhne brachte Werth ins Grübeln: „Wir fragen uns auch, ob wir im Training was falsch machen, aber David Mayser, war nur für vier Wochen hier, er hat in Amerika ein Jahr lang unter Profibedingungen trainiert (Mayser spielt bei den Hilo Vulcans auf Hawaii - d. Red.). Jetzt wissen wir immerhin, dass es nicht an unserem Training liegt.“

Werth kann sich vorstellen, dass die unheimliche Serie von solch schweren Knieverletzungen, die teils auch andere Vereine treffe, eine Spätfolge der Trainingseinschränkungen durch Corona sei. Ein überhartes Einsteigen des Gegners sei jedenfalls bei keinem der Deisenhofner Kreuzbandrisse im Spiel gewesen.

Sportlich überzeugten die Blauhemden, die mit einer Mischung aus erfahrenen und blutjungen Spielern antraten. Torwart Leonhard Oswald verhinderte in einer chancenarmen Partie mit einer Glanztat den Rückstand (31.), Thomas Karl verpasste nach einer schönen Einzelleistung die Führung um wenige Zentimeter (67.). So stand am Ende ein 0:0, das laut Werth „vollkommen in Ordnung“ ging und Mut für die Saison macht: „Wir haben gesehen, dass wir mithalten können.“ (um)

FC Deisenhofen U23: Oswald - Schütz (13. Karl), Baumann, Mayser (46. Schütze), Nibler (77. Max. Mayer), Huber, Kopp (72. Hoch), Geigenberger, Schuh, Ngeukeu (87. Grom), Günther