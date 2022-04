FC Deisenhofen II übernimmt Tabellenführung

Von: Umberto Savignano

5:1-Sieg im Kreisliga-Derby gegen den TSV Sauerlach.

Sauerlach/Deisenhofen – Franz Pernekers Prognose erfüllte sich nicht: Ein 5:1, wie im Hinspiel werde es kaum geben, vielmehr erwarte er eine spannende Auseinandersetzung, hatte der Manager des FC Deisenhofen vor dem Gastspiel beim TSV Sauerlach vorhergesagt. Doch zu seiner eigenen Freude wurde Perneker Lügen gestraft: Die Blauhemden entschieden auch das zweite Kreisliga-Derby in der Zugspitzengruppe 1 mit 5:1 (3:0) für sich und übernahmen die Tabellenführung.

Deisenhofen legte mit Treffern von Koken Kuroki (3.) und Markus Mayer (4.) einen Blitzstart hin, Josip Cocic markierte das 3:0 (29.), nach dem Anschlusstor durch Stefan Steinbichler (47.) sorgten Lukas Huber (53.) und Stephan Kopp (90.) für den Endstand. „Wir haben in den ersten 15 Minuten guten Fußball gespielt, danach haben wir das Fußball spielen ein bisschen eingestellt“, sagte FCD-Coach Benjamin Vilus, der trotzdem zufrieden war: „Sauerlach musst du erstmal schlagen. Wichtig waren die drei Punkte, denn die anderen drei geben sich auch keine Blöße.“

Die anderen drei, das sind die Aufstiegskonkurrenten aus Murnau, Habach und Lenggries. Beim ASV Habach, gegen den sie in der Vorrunde 1:2 unterlagen, gastieren die Deisenhofner am Samstag, 7. Mai (15 Uhr). Ein Aufstiegsendspiel? „Das sehe ich komplett anders“, betont Vilus, auch die anderen drei Gegner seien sehr zu beachten. „In Peißenberg (nächster Heimgegner am kommenden Samstag, 13 Uhr; d.Red.) haben wir uns sehr schwer getan, auch wenn wir 2:0 gewonnen haben. In Polling haben wir 2:1 verloren. Gegen Ohlstadt war es mit 4:3 knapp. Natürlich ist Habach enorm wichtig, aber wir müssen auch die Aufgaben gegen die anderen Gegner erfüllen, und da haben wir eher unsere Schwierigkeiten.“

Sauerlachs Coach Arlind Daschner hatte seine Truppe aufgrund der äußerst schwierigen Personalsituation ohnehin chancenlos gesehen. Wichtig für sein Team, das vier Punkte vor einem Abstiegsrelegationsplatz liegt, werde es in den vier letzten Spielen im Mai, wo mit dem TSV Peißenberg (Samstag, 7. Mai, 14 Uhr) und dem SV Polling (Sonntag, 22. Mai, 15 Uhr), jeweils auswärts auch noch zwei direkte Konkurrenten warten. „Wenn du in diesen zwei Spielen sechs Punkte holst, dann reicht es wahrscheinlich zum Klassenerhalt“, so Daschner. um