5:4 nach 4:0 - SV Dornach macht es trotz hoher Führung richtig spannend

Von: Guido Verstegen

„Ein typisches Kunstrasenspiel“ hat Dornach-Coach Alexander Schmidbauer gesehen. © Gerald Förtsch

Neun Tore im Nachholspiel: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach liegen bei Aufsteiger FC Fatih Ingolstadt klar 4:0 in Führung – und müssen am Ende mit einem knappen 5:4-Erfolg zufrieden sein.

Dornach – Es war eine wilde Partie und in den Augen von Alexander Schmidbauer „ein typisches Kunstrasenspiel“. Bei jedem Freistoß, bei jeder Ecke sei die Anspannung groß gewesen, es habe viele lange und zweite Bälle gegeben, meinte der Trainer des SV Dornach und hakte das Duell mit dem FC Fatih Ingolstadt schnell ab: „Vier Gegentore sind nicht schön, aber wir haben drei Punkte mehr und sind nach dem nicht so optimalen Start jetzt in Schlagdistanz zur Spitze.“

Die stark startenden Dornen führten nach zwei Doppelschlägen und Treffern von Manuel Ring (15.), Dominik Goßner (18.), Cenk Imsak (39.) sowie Daniel Mosig (40.) deutlich – mit einem 4:1-Vorsprung ging es in die Kabine. Die Gastgeber steckten nicht auf – auch nicht nach Gelb-Rot für Muhammed Demirkol (45.). „Fatih hat viel Willen und Einsatz gezeigt, war vielleicht sogar an einem Remis dran – aber wir hatten diesmal das Glück des Tüchtigen“, sagte Schmidbauer.

Nachdem Dornachs Felix Partenfelder unnötigerweise einen Strafstoß verursacht und Akif Abasikeles vom Punkt getroffen hatte (52.), nutzte Nikolaos Saridis einen Abwehrschnitzer der Gäste zum Anschlusstreffer (70.). Josef Zander sorgte für das 5:3 (78.), ehe Chancen aufs 6:3 vergab und nach Sarasidis’ zweitem Tor (87.) noch einmal zittern musste. (Guido Verstegen)

FC Fatih Ingolstadt – SV Dornach 4:5 (1:4).

SV Dornach: Bertic - Mosig, Imsak (72. Reitmayer), Mamam, Soheili - Partenfelder (56. Trabelsi), Goßner, Rankovic, Amadodin (52. Buck) - Ring (90.+4), Zander (9. Rakaric).

Tore: 0:1 Ring (15.), 0:2 Goßner (18.), 0:3 Imsak (39.), 0:4 Mosig (40.), 1:4 Yürükal (42.), 2:4 Abasikeles (52., Foulelfmeter), 3:4 Saridis (70.), 3:5 Zander (78.), 4:5 Saridis (87.).

Gelb-Rote Karte: Demirkol (45.).

Schiedsrichter: Marco Wölfl (TSV St. Wolfgang).

Zuschauer: 80