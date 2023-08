FC Hochbrück feiert mit 500 Gästen das 75-jährige Vereinsbestehen – VfR gewinnt Jubiläumsturnier

Von: Patrik Stäbler

Schriftführer des FC Hochbrück und Torschütze gegen Grüne Heide: Erkan Seyran (im dunklen Dress). © Gerald Förtsch

Zum 75. Geburtstag des Vereins hat der FC Hochbrück ein Jubiläumsturnier veranstaltet. Sieger des Wettbewerbs wurde der Ortsrivale VfR Garching.

Hochbrück – Einzig das Wetter hat nur bedingt mitgespielt bei der 75-Jahr-Feier des FC Hochbrück. So rauschten gleich mehrfach heftige Regenfälle auf den Platz an der Ingolstädter Landstraße hernieder, was der Stimmung dort jedoch keinen Abbruch tun konnte. „Es ist richtig gut gelaufen“, sagt Patrick Hauptkorn, der Technische Leiter des 1948 gegründeten Clubs, über dessen Jubiläumssause. „Alle waren hinterher sehr zufrieden.“

Auch sportlich zogen sich die Gastgeber bei ihrem Jubiläumsturnier mehr als achtbar aus der Affäre. Dank zweier Siege gegen Grüne Heide Ismaning und den Karlsruher SC II sowie einem Remis gegen den SV Lohhof belegten die Hochbrücker den zweiten Platz im Endklassement. Den Titel holte sich ausgerechnet der Ortsrivale VfR Garching, der das Stadtderby gegen den FC Hochbrück mit 1:0 für sich entschied – „aber das können wir verschmerzen“, sagt Hauptkorn.

Nach dem Turnier saßen alle Kicker sowie die Gäste in den fünf Zelten beisammen, wo nach dem offiziellem Festakt am Abend noch eine Party mit mehr als 300 Besuchern stieg. Deren Durst sei dann sogar so groß gewesen, dass man um 22 Uhr noch mal Getränke habe nachkaufen müssen, berichtet Patrick Hauptkorn rückblickend. „Insgesamt waren an dem Tag sicher 500 Menschen da. Für den Verein war dieses Jubiläumsfest eine tolle Sache.“ (PATRIK STÄBLER)