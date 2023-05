FC Hochbrück wieder voll im Aufstiegsrennen

Von: Patrik Stäbler

Torriecher: Der Hochbrücker Amar Kovacevic überwindet Phönix-Torhüter Dominic Heilmeier zweimal. © Dieter Michalek

Vor dem Derby in der A-Klasse 2 bei der Reserve des FC Phönix Schleißheim haben die Fußballer des FC Hochbrück eine ungewöhnliche Trainingswoche erlebt. Nicht nur ließ Coach Graziano Minichiello seine Mannschaft reichlich spielen. Sondern obendrein gab’s auch verschiedene Spaßwettbewerbe, bei denen die Kicker kleine Preise wie etwa Freigetränke abräumen konnten.

Oberschleißheim/Hochbrück – „Ich habe dadurch versucht, die Lockerheit zurückzubringen“, sagt Minichiello, „und geschaut, dass die Jungs viel Spaß haben“. Schließlich habe er nach der jüngsten Negativserie mit drei sieglosen Spielen bei dem einen oder anderen bemerkt, „dass er ein bisschen resigniert hat“, erläutert der Coach. Der Grund: Spätestens nach dem 1:1 gegen Freimann schien sich der FCH aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet zu haben.

Doch eine spaßige Trainingswoche und einen ungefährdeten 3:0-Derbysieg später sieht die Welt in Hochbrück schon wieder anders aus. Denn weil auch die Konkurrenz überraschend Federn gelassen hat, ist der FCH wieder mitten drin im Geschehen. Mit 30 Punkten liegt der Club nur zwei respektive einen Zähler hinter Allach und der FT Gern II, mit denen es die Hochbrücker in den letzten beiden Saisonspielen noch zu tun bekommen. „Wir sind wieder voll im Rennen“, freut sich Graziano Minichiello. „Und ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt Blut geleckt hat.“

Während man beim FCH also noch von der Kreisklasse träumt, ist beim FC Phönix Schleißheim II schon seit Längerem klar, wohin die Reise nach dieser Saison gehen wird. In 17 Spielen hat das Team keinen einzigen Punkt geholt, nur neun Tore erzielt und satte 87 Gegentreffer kassiert. Nach fünf Jahren in der A-Klasse wird der abgeschlagene Tabellenletzte somit sicher in die B-Klasse absteigen.

Immerhin sieht es aktuell so aus, als sollte die Phönix-Reserve die Saison komplett durchziehen können. Dabei quält die Mannschaft, die aktuell von Stefan Möltner trainiert wird, schon seit dem ersten Spieltag eine eklatante Personalnot. Im Winter habe man zahllose Telefonate führen müssen, um genügend Kicker für die Restsaison zusammenzukriegen, berichtete damals der Technische Leiter des Clubs, Karl Heinz Lainer. Er betonte: „Das Ziel ist es, bis zum Sommer über die Runden zu kommen.“

Das scheint nun also zu gelingen – wenngleich die Ergebnisse ernüchternd sind. Gegen Hochbrück geraten die Platzherren schon nach zwölf Minuten in Rückstand, als Amar Kovacevic einen Konter mit einem sehenswerten Volleyschuss vom Strafraumeck abschließt. Derselbe Spieler beschert den Gästen auch im zweiten Durchgang einen Blitzstart: Abermals nach einem Konter schnürt Kovacevic seinen Doppelpack und sorgt damit für die Vorentscheidung. Den 0:3-Endstand erzielt schließlich Nikola Crngarov, dessen Hochbrücker noch viele weitere Chancen haben. Doch Endstation ist oftmals Phönix-Keeper Dominic Heilmeier, der laut Minichiello eine „sehr starke Leistung“ zeigt.

Insgesamt sei der Sieg sicher verdient, resümiert der FCH-Coach. „Wir haben es gut gemacht, und der Gegner hat wenig Gegenwehr gezeigt.“ Für seine Elf geht es am Sonntag daheim gegen den VfB München weiter. „Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen“, fordert Graziano Minichiello. „Und danach sind wir bereit für ein spannendes Finale.“ (PATRIK STÄBLER)

FC Phönix Schleißheim II - FC Hochbrück 0:3 (0:1)

Phönix: Heilmeier, Mohr, Baran (61. Bergermeier), Veicht, Schneider, Murad, Roswag (21. Kuschka), Ceviz (30. Ferreira), Schupet, Tinitana, Odaci.

Hochbrück: Schindler, Vaguine, Wißwe (32. Gollwitzer), Stadler, Crngarov (70. Schwarz), Saban (46. Muresan), Hauptkorn, Kovacevic (70. Seyran), Kövari, Kink, Pisonic.

Tore: 0:1 Kovacevic (12.), 0:2 Kovacevic (49.), 0:3 Crngarov (64.).

Schiedsrichter: Tarik Smajlovic (FC Eintracht München) – Zuschauer: 10.