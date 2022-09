FC Ismaning macht 1860 Rosenheim stark - dritte Niederlage in Folge

Von: Nico Bauer

Rassige Zweikämpfe beim Spiel des FC Ismaning, hier Joshua Steindorf (im blauen Shirt), gegen Rosenheim. Foto: Michalek © Michalek

Als zwischenzeitlicher Tabellenführer hatte der FC Ismaning die Bayernliga Süd gerockt, ehe das Fußballteam nach drei Niederlagen durchgereicht wurde auf Rang zehn.

Ismaning – Bei der 1:2 (1:0)-Heimniederlage gegen den TSV 1860 Rosenheim konnten sich die Ismaninger allerdings nichts vorwerfen: Der FCI machte ein ganz starkes Spiel, ließ allerdings eine Reihe bester Chancen aus.

Nach einem Trainerwechsel unter der Woche waren die Rosenheimer eine Wundertüte, aber schon schnell zeigte sich die Lösbarkeit der Aufgabe. Der Vorletzte spielte wie ein Vorletzter mit einer praktisch nicht vorhandener Offensive, defensiver Anfälligkeit und nahezu ohne Selbstvertrauen. 45 Minuten lang dominierte klar der FC Ismaning und hätte da eigentlich das Spiel entscheiden müssen. „Zur Halbzeit hätte mehr als ein 1:0 herausspringen müssen“, sagte später Trainer Mijo Stijepic.

Direkt nach dem Anpfiff hatten die Ismaninger ihre erste Chance, und nach neun Minuten krachte der Ball von Peter Schädler an den Pfosten. Erst kurz vor der Pause erzwang Joshua Steindorf mit einem Abstauber die Führung des FCI (43.). Zu dem Zeitpunkt war die knappe Führung nur ein Schönheitsfehler gegen schwache Rosenheimer.

Nach dem Seitenwechsel gab es dann aus dem Nichts einen ersten Rosenheimer Warnschuss, der an die Latte ging. Danach deutete aber nicht viel auf die Wende hin. „Rosenheim konnte nur durch unsere Fehler oder Standardsituationen ins Spiel zurückkommen“, sagte Stijepic in seiner Spielanalyse.

Tragischerweise sollte er recht behalten, denn zwei Kopfbälle nach Eckbällen drehten das Ergebnis. Beide Male fehlten Zentimeter im Kopfballduell, und die Bälle schlugen jeweils rechts oben ein. Auf die Kopfballstärke des Gegners waren die Ismaninger vorbereitet und hatten deshalb auch ein halbes Dutzend kopfballstarker Spieler auf dem Platz.

Nach dem 1:2 in der 87. Minute hatten die Ismaninger immer noch Chancen, zumindest einen Punkt zurückzuholen. Letztlich blieb bei der dritten Niederlage aber das Fazit, dass die Mannschaft eine deutliche Reaktion auf die schwache Leistung in Erlbach zeigte. Nur hatte man diesmal nicht das Glück, wie etwa beim dreckigen 1:0-Sieg als Tabellenführer in Garching. (nb)

FC Ismaning - TSV 1860 Rosenheim 1:2 (1:0).

FCI: Radic - Roth, Tomasevic, Krizanac - Weber, Yilmaz, Redl, Steindorf (88. Schad), Nishikawa (77. Davydov) - Kollmann (62. Mittermaier), Schädler (46. Gaedke).

Tore: 1:0 Steindorf (43.), 1:1 Kießling (63.), 1:2 Salkic (87.).

Schiedsrichter: Elias Tiedeken (Neusäß). – Zuschauer: 135.