FC Ismaning analysiert 0:5-Debakel: „Wir haben alle versagt“

Von: Nico Bauer

„Meine deftigste Niederlage als Trainer“: Mijo Stipepic muss den FC Ismaning wieder aufrichten. Cedo Radic ist Vater geworden: Logischer Grund für Torwartwechsel © Gerald Förtsch

Nach dem 0:5-Debakel dominiert Selbstkritik beim FC Ismaning, der die Niederlage im Bayernligaspiel beim SV Erlbach aufarbeitet.

Ismaning – Über dieses Spiel musste Mijo Stijepic eine Nacht schlafen. Nach der 0:5 (0:3)-Niederlage im Bayernliga-Duell beim SV Erlbach stellte der Trainer des FC Ismaning fest, „dass das meine bisher deftigste Niederlage als Trainer ist“. Am Ende blieb die Feststellung, dass die Ismaninger nach schönen Wochen an der Tabellenspitze einige Arbeit vor sich haben. „Wir haben alle versagt vom Trainerteam bis zu den Akteuren auf dem Platz“, sagte Stijepic.

Der selbstkritische Coach stellte fest, dass er bei der taktischen Planung für Erlbach Fehler gemacht habe –• und dann ist eben auch auf dem Platz viel schief gegangen. „Wir hatten nicht die richtige Balance im Spiel“, sagte Stijepic, „wir dachten zu viel an das Spiel mit dem Ball als an das Arbeiten gegen den Ball.“ Dazu kam, dass die Ismaninger sich nach großartigen Leistungen in den vergangenen Wochen zu sehr auf dem Tabellenbild der Spitzenmannschaft ausruhten.

Der FCI-Trainer stellte zudem fest, dass sich sein Team von der kalten Dusche schnellen 0:1 (8.) nicht mehr wirklich erholte. Wie schon in den Heimspielen gegen Schalding-Heining und Kirchanschöring geriet man durch einen Torwartfehler früh in Rückstand, diesmal patzte Lorenz Becherer zusammen mit Innenverteidiger Rufus Roth. Stijepic registrierte, dass die extrem kompakten Teams Kirchanschöring und Erlbach zu gefestigt sind, als dass man dann einfach so ins Spiel zurückkommen kann.

Von einem Torwartproblem möchte Stijepic nicht sprechen. Die Keeper sollen weiter situativ spontan wählen zwischen der spielerischen Lösung und dem weiten Schlagen des Balles. „Die Entscheidungsfindung ist derzeit nicht optimal“, gibt der Trainer aber zu.

Die Nominierung von Becherer in Erlbach hatte einen logischen Hintergrund: weil Cedo Radic unter der Woche Vater wurde und deshalb nicht im Training war.

Die zwei Niederlagen nach den erfolgreichen Startwochen haben gewiss weh getan, sind aber kein Beinbruch für den FC Ismaning. Zum einen hat man nun die wohl zwei unangenehmsten Gegner gespielt, zum anderen befindet man sich weiter in der oberen Tabellenhälfte. 16 Punkte nach neun Spielen hätte vor der Saison wohl jeder in Ismaning unterschrieben. Nun gilt es, wieder aufzustehen und aus den Fehlern der letzten beiden Spiele die richtigen Lehren ziehen. Wer Mijo Stijepic kennt, der weiß, wie hart dieser nun an der Rückkehr in die Erfolgsspur arbeiten wird.