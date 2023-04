FC Ismaning: Auf den Charakter kommt es an

FCI hat in Rosenheim etwas gutzumachen

Von Nico Bauer schließen

Rosenheim – muss das sein? Der FC Ismaning macht an diesem Samstag (14 Uhr) seine Osterreise zum TSV 1860 Rosenheim, dem Vorletzten in der Bayernliga-Tabelle. Und diesmal spielt die Frage mit, ob man auch gegen die Kellerkinder gewinnen kann.

Ismaning – Die Ismaninger Fußballer haben in der Vorrunde zu Hause gegen Rosenheim 1:2 verloren und dann 1:2 auswärts in Hallbergmoos. Keine andere Mannschaft hat gegen die beiden abgeschlagenen Schlusslichter der Liga alle sechs Zähler abgegeben. Mit diesen Punkten wäre Ismaning jetzt schon gegen den Abstieg gesichert.

Der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic sagt auch deutlich, dass man in Rosenheim etwas gut zu machen habe. Im Hinspiel führte Ismaning und wurde durch zwei ruhende Bälle düpiert. „Wir waren uns zu sicher“, sagt der Trainer. Stijepic hat selbst lange Fußball hochklassig gespielt und weiß, dass es an solchen Nachmittagen nicht um Technik und Taktik geht, sondern um Charakter. Stijepic erinnert frotzelnd an den Gala-Auftritt in Kirchanschöring: „Wenn wir uns in Rosenheim wieder so präsentieren, dann haben wir auch diesmal die Chance auf Punkte.“ Stijepic zeigt aber auch auf, dass die Gefahr in den eigenen Köpfen liegt: „Wenn wir denken, leichtes Spiel zu haben, werden wir auch diesmal Probleme bekommen.“

Personell sind die Ismaninger derzeit so gut beisammen, dass sie auch zwei verschiedene Mannschaften aufstellen könnten, die Rosenheim unter normalen Umständen besiegen müssten. Ein freudiges Ereignis in der Ismaninger Trainingswoche war der Wiedereinstieg des Langzeitverletzten Bastian Lommer in das Mannschaftstraining. Das Megatalent steht in Rosenheim im Kader, wird aber wohl von der Bank kommen.

In der Analyse vor dem Gastspiel im Alpenvorland warnt Mijo Stijepic, „dass die Rosenheimer besser sind als ihr Tabellenplatz. Die letzten Ergebnisse sprechen für sich“. In der Vorwoche schossen die Rosenheimer zwei Tore in der 94. und 95. Minute, um in Gundelfingen noch ein 2:2 zu holen. Mit diesem Ergebnis und dem 2:1-Sieg bei Schwaben Augsburg hat der Regionalliga-Aufsteiger die Rote Laterne des Tabellenletzten nach Hallbergmoos weitergereicht. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Mittermaier, Jobst, Krizanac, Kubina - Roth, Bux, Yilmaz (Hofmann), Nishikawa, Redl - Gaedke.