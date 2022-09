FC Ismaning trifft aufs aktuelle Über-Team: „Dann treten wir auch anders auf“

Von: Nico Bauer

Mijo Stijepic erwartet eine schwere Aufgabe. © Foto: Robert Brouczek/Archiv

In der Fußball-Bayernliga gibt es derzeit keine knackigere Aufgabe als den FC Ingolstadt II. Nach zwei Niederlagen zum Start explodierte die Spitzenmannschaft der Vorsaison.

Ismaning – Und ist als Zweiter der Haupt-Gegenspieler des TSV Landsberg um Platz eins. Den FC Ismaning erwartet im Heimspiel (Samstag, 14 Uhr) die maximale Herausforderung.

Ingolstadt hat die vergangenen fünf Spiele gewonnen, viermal mindestens drei Tore geschossen, und in den jüngsten drei Partien blieb man ohne Gegentor. Ein 3:0 in Kirchanschöring und das gleiche Ergebnis zu Hause gegen den SV Erlbach waren gewaltige Signale. „Und die hatten noch einige Torchancen mehr“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic, der zuletzt in Ingolstadt unter den Zuschauern weilte.

Stijepic fuhr mit dem Fazit nach Hause, dass die junge Mannschaft „echten Herrenfußball spielt und ein Regionalliga-Team ist“. Allerdings müsste beim FC Ingolstadt die erste Mannschaft in der 3. Liga aufsteigen, damit die Reserve zurück in die Regionalliga dürfte.

Auf der anderen Seite haben die Ismaninger nach zuletzt drei Niederlagen und teilweise verloren gegangenem Selbstvertrauen wieder mehr Alternativen im Kader. Alexander Jobst und Daniel Bux sind aus dem Urlaub zurück. Bastian Lommer und Dominik Hofmann meldeten sich wieder gesund. „Es sieht wieder besser aus“, sagt Stijepic, der aber von dem Quartett wohl nur Routinier Jobst von Null auf Hundert in die Startelf befördern wird. Er hat nun aber wieder reichlich Alternativen für fünf Wechsel ohne Qualitätsverlust auf der Bank. Das war in der ersten Saisonwochen ein Unterschied zwischen Ismaning und den Gegnern.

Die derzeitige Übermannschaft Ingolstadt, die ihre Spiele deutlich überzeugender als Tabellenführer Landsberg gewinnt, stellt für Ismaning eine gewaltige Aufgabe dar. Ingolstadt spielt einen mutigen Powerfußball und versucht in der Offensive immer wieder Überzahlsituationen zu schaffen. Gegen keine andere Mannschaft der Liga birgt hohes Verteidigen solche Gefahren, was wiederum für die Zuschauer große Spektakel-Potenziale bietet.

Stijepic erinnert an den Heimsieg gegen Deisenhofen, das seinerzeit auch als Tabellenführer an der Leuchtenbergstraße gestürzt wurde: „Wenn meine Mannschaft weiß, dass der Gegner jeden kleinsten Fehler bestraft, dann treten wir auch anders auf.“ Vielleicht hilft diese Fokussierung, nach dem ersten Durchhänger der Saison wieder zurück in die Spur zu kommen. (nb)

FC Ismaning: Radic - Mittermaier, Jobst, Roth, Krizanac - Weber, Hofmann (Bux). Redl (Steindorf), Yilmaz, Nishikawa - Dawydow (Kollmann).