„Fühlen uns auswärts wohler“: Ismaning stellt Auswärtsstärke in Memmingen unter Beweis

Von: Nico Bauer

Teilen

FC Ismanings Trainer Mijo Stijepic glaubt, den Grund für die Auswärtsstärke zu kennen. © IMAGO/Sven Leifer

Der FC Ismaning hat seine Auswärtsstarke beim Sieg gegen den FC Memmingen bewiesen. Der Klassenerhalt in der Bayernliga Süd ist damit zum Greifen nah.

Ismaning – Es ist ein zweifelhaftes Vergnügen, gegen den FC Ismaning zu spielen. Schon die zweite Saison in Folge lebt der Bayernligist von seiner Auswärtsstärke, mit der man nun den Klassenerhalt praktisch in der Tasche hat. Das 1:0 in Memmingen war der wohl letzte Schritt, um das Saisonfinale oben wie unten in der Tabelle beobachten zu dürfen. „Ich glaube den Grund für unsere Auswärtsstärke zu wissen“, sagte Trainer Mijo Stijepic, „aber ich sage ihn nicht.“

Hartmann feiert Debüt für FC Ismaning in Memmingen, weil Becherer im Training fehlte

„Es ist so, dass wir uns auswärts wohler fühlen und leichter tun.“ Gerade in Memmingen erwartete niemand irgendetwas vom FC Ismaning und am Ende kam der Tabellenzweite nicht einmal auf eine Handvoll guter Torchancen.

Philipp Hartmann im Tor feierte eine makellose Premiere. Der im Winter gekommene Keeper durfte in Memmingen spielen, weil Lorenz Becherer unter der Woche zweimal im Training fehlte. Mit dem Fehler der Nummer Eins in der Vorwoche hatte der Wechsel nichts zu tun. Dem Ersatzmann attestierte Mijo Stijepic eine gute Leistung und ließ lächelnd offen, wer im nächsten Spiel nominiert wird: „Bei dieser Entscheidung habe ich keine schlaflosen Nächte.“

Bayernliga Süd: FC Ismaning gewinnt vor über 700 Zuschauern beim FC Memmingen

Für den überraschenden Sieg vor mehr als 700 Zuschauern in Memmingen hatte Mijo Stijepic sportlich eine klare Erklärung. „Es liegt uns sehr, wenn der Gegner das Spiel macht“, betont der Trainer. Das 1:0 von Memmingen erinnerte durchaus an den 3:2-Auswärtserfolg in Kirchanschöring, wo schon eine bedrohliche Annäherung an die Abstiegszone drohte.

Mit nun mehr als 40 Punkten kann man durchatmen, zumal Dachau 65 das Abstiegsduell in Nördlingen verloren hat. Der Abstand zu Rang 14 ist auf acht Punkte angewachsen, was bei den noch ausstehenden vier Runden mit maximal zwölf zu vergebenden Punkten reichen muss. Es passt in das Bild einer wilden Saison, dass die Ismaninger auswärts besser sind als zu Hause und gegen die vorderen Mannschaften mehr Punkte holten als gegen die hinteren Teams. (nb)