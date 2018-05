Ring und Siebald retten mit späten Toren das Remis

Schon in Ferienstimmung: Ismaning (Taiki Fujita) verpasst einen einstelligen Tabellenplatz.

FC Ismaning beendet Saison mit 2:2

von Nico Bauer schließen

Es war alles schon so ein bisschen in Ferienstimmung beim FC Ismaning. Deshalb reichte es dann auch nicht mehr, um doch noch den einstelligen Tabellenplatz in der Bayernliga zu erreichen.

Ismaning– Gegen den TSV Schwaben Augsburg gab es am Freitag zum Abschluss der Saison ein 2:2 (0:1) in einem klassischen Saisonabschlussspiel mit nicht allzu viel Zug. Damit schließt Ismaning die Saison auf dem 13. Platz ab.

Trainer Rainer Elfinger hatte nach dem gesicherten Klassenerhalt seine Aufstellung auf einigen Positionen geändert und sah einen eher müden Auftritt. Beiden Mannschaften war anzusehen, dass es um nicht mehr allzu viel ging. Die Ismaninger waren bemüht, aber offensiv recht wirkungslos.

Mitte der ersten Halbzeit brachten die Augsburger dann etwas Zug ins Spiel und verdienten sich auch die Pausenführung. Das Tor war ein ganz fein ausgespielter Konter, bei dem Marius Kefer kurz vor der Torlinie nur noch den Fuß hinhalten musste. In der Folgezeit hatten die Gäste dann noch drei Großchancen, bei denen sich auch der Ersatztorwart Florian Daschil auszeichnen konnte. In der Phase fehlte nicht viel zu einem zweiten Tor der Schwaben, was angesichts des Spielverlaufs aber etwas zu viel gewesen wäre.

In der 41. Minute meldeten sich die Ismaninger dann auch erstmals zu Wort und bei einer Ecke fehlte nicht viel zum Ausgleich. Den aus dem Gewühl Richtung Tor gestocherten Ball klärte ein Verteidiger mit wenig Mühe auf der Torlinie.

In der zweiten Hälfte plätscherte die Partie weiter unspektakulär vor sich hin in dem Bayernligaspiel mit dem letzten Abpfiff der ganzen Liga. In Ismaning wurde 15 Minuten später als auf allen anderen Plätzen angepfiffen, weil irgendwie alle Beteiligten zuvor im Stau standen.

Ein Höhepunkt von Durchgang zwei war das verschenkte 0:2 der Augsburger. Florian Daschil verpasste eine Flanke und der Gästespieler schoss drei Meter daneben. Kurz darauf machte dann aber Maximilian Löw das Tor mit einem frechen Schuss ins kurze Eck, bei dem der Keeper nicht gut aussah. Fast im direkten Gegenzug hatten dann die Ismaninger ihre erste Chance der zweiten Hälfte, die dann Manuel Ring gleich nutzte. Keine 60 Sekunden später sah Anton Siedlitzki wegen einer Notbremse eine Rote Karte. Diese Entscheidung war schon recht hart. Vielleicht stachelte das den FCI an, für den Maximilian Siebald mit einem trockenen Schuss noch den Ausgleich erzielte.

FC Ismaning – TSV Schwaben Augsburg 2:2 (0:1).

FCI: Daschil – Kubina, Heinzlmeier, Ehret (60. Beck), Siedlitzki – Killer, Weber (77. Soave), Siebald, Marinkovic (46. Ring), Fujita – Fischer.

Tor: 0:1 Kefer (26.), 0:2 Löw (67.), 1:2 Ring (69.), 2:2 Siebald (77.).

Rot: Siedlitzki (70., Notbremse).

Schiedsrichter: Maximilian Alkofer (Regensburg) – Zuschauer: 120.