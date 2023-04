FC Ismaning beißt sich an stärkstem Heimteam die Zähne aus

Von: Nico Bauer

Der FC Ingolstadt II ist die beste Heimmannschaft der Bayernliga und das kommt nicht von ungefähr. Am Samstag konnte sich der FC Ismaning davon überzeugen bei der 0:2 (0:1)-Auswärtsniederlage gegen einen wirklich starken Kontrahenten.

Ismaning – In der heuer extrem ausgeglichenen Bayernliga gibt es keine Spiele, in denen irgendwer chancenlos ist. Auch für Ismaning öffnete sich die Tür einen Spalt weit. In der 7. Minute hatte Jonas Redl im gegnerischen Strafraum einen Zweikampf und kam kurz vor dem ersten Torschuss der Partie zu Fall. Dem direkt daneben stehenden Schiedsrichter war das für einen Elfmeter zu wenig, aber so richtig sauber war es eben auch nicht.

Danach spielte eigentlich nur noch der Nachwuchs des FC Ingolstadt, der den Ball nett kreiseln ließ und dennoch so ein bisschen in Schönheit starb. Die Ismaninger wollten wie bei den erfolgreichen Spielen der vergangenen Wochen aus einer kompakten Defensive schnell nach vorne umschalten. Das gelang über weite Strecken auch, weil die Gäste immer wieder einen Fuß in Ingolstadts Kombinationen brachten. Wirkliche Torchancen gab es nicht, aber in der Summe ging der Führungstreffer der Schanzer kurz vor der Pause in Ordnung. In dieser Szene hatte der Rechtsaußen den Schritt Vorsprung für die Hereingabe und Torschütze Jeroen Krupa hatte auch eine Fußlänge Vorsprung zu Dominic Krizanac (40.). Der aktuelle FCI ist ein Gebilde, das sich die Tore eben hart erarbeiten muss und nicht durch Fehler auf dem goldenen Tablett serviert bekommt.

Nach der Pause mussten die Ismaninger schrittweise das Risiko erhöhen und hatten den einzigen Teilerfolg, dass bis zur Nachspielzeit noch ein dreckiger Punktgewinn möglich war. Die Ingolstädter liefen einen Konter nach dem anderen und hatten Chancen für zwei bis drei Spiele. Teilweise wurde der Ball kläglich in die arg strapazierten Fangnetze gefeuert oder eben Teufelskerl Lorenz Becherer hielt sein Team beim 0:1-Rückstand mit Riesenparaden im Spiel.

Ingolstadt machte den Deckel nicht auf das Spiel und dann gab es noch den spannenden Moment. In der Nachspielzeit hatte der Gast noch zwei Ecken, bei denen Torwart Becherer mitstürmte. Ingolstadt ließ keinen Torschuss zu und schaffte es tatsächlich, den Konter in das leere Tor erfolgreich abzuschließen.

Angesichts der Ergebnisse im Tabellenkeller wird nun die Luft für den FC Ismaning wieder dünner. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz ist auf fünf Zähler geschmolzen. Ismaning hat 37 Punkte und braucht realistisch wohl noch zwei Siege aus den restlichen sechs Partien, um sich vom Abstiegskampf zu verabschieden. (NICO BAUER)

FC Ingolstadt II – FC Ismaning 2:0 (1:0).

FCI: Becherer - Mittermaier, Jobst, Krizanac, Kubina - Roth (80. Weber), Yilmaz, Kollmann, Redl, Nishikawa (75. Schädler) - Gaedke.

Tore: 1:0 Krupa (40.), 2:0 Nuhanovic (90.+3). Schiedsrichter: Peter Dotzel (Heidenfeld) – Zuschauer: 100.