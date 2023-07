FC Ismaning bleibt seinem Weg treu

Von: Nico Bauer

Begegnung mit der Vergangenheit: Yasim Yilmaz (M.) ist vom FCI zum ersten Punktspielgegner FC Deisenhofen gewechselt. © Gerald Förtsch/Archiv

Die zuvor schon junge Mannschaft wurde noch einmal verjüngt. Deshalb startet der FC Ismaning zurückhaltend in seine mittlerweile siebte Bayernliga-Saison seit dem Aufstieg aus der Landesliga. Trainer Mijo Stijepic wäre zufrieden, wenn seine Mannschaft mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Dafür sollen die ersten drei Punkte im Heimderby gegen den FC Deisenhofen (Samstag, 15 Uhr) eingefahren werden.

Ismaning – Im ersten Spiel wird der FC Ismaning gleich mit einem Teil seiner Vergangenheit konfrontiert, denn der Ex-Profi Yasin Yilmaz wechselte nach Deisenhofen und riss damit ein Loch. „Yasin ist ein Unterschiedsspieler“, sagt Mijo Stijepic, der den Verlust mit vereinten Kräften ersetzen muss. Für das Mittelfeld kamen mit Robert Rohrhirsch aus Garching und dem zweiten Japaner Hiroto Yamashita neue Kräfte, aber Fußballgenie Yilmaz ist nicht einfach Eins zu Eins zu ersetzen. In punkto Erfahrung kommt in den ersten fünf bis sechs Saisonspielen noch dazu, dass Routinier Dominik Hofmann in Elternzeit ist.

„Die Liga ist noch stärker und ausgeglichener geworden“, sagt Mijo Stijepic mit Blick auf die Bayernliga, die mit den drei Absteigern Rain, Heimstetten und Pipinsried an Strahlkraft gewonnen hat. Der FC Ismaning hat auf dem wieder einmal turbulenten Transfermarkt nahezu komplett herausgehalten und stattdessen ein halbes Dutzend Spieler aus der eigenen U19 zur Ersten Mannschaft befördert. Auf diesen Ismaninger Weg ist man im Verein auch sehr stolz, weshalb das Umfeld den jungen auch die Zeit gibt. In den vergangenen Jahren haben sich immer wieder junge Kicker zu Führungsspielern entwickelt.

Die Vorbereitung des FCI lief heuer sehr ruhig und fast ohne Verletzungen ab. Lediglich in den jüngsten beiden Spielen gab es einen kleinen Rückschritt gegen Jetzendorf (1:3) und Pullach (0:0). Gegen Jetzendorf stand allerdings auch der Co-Trainer und ehemalige Topstürmer Florian Wolf im Tor. Das hatte dann auch zur Folge, dass Wolf auf dem offiziellen Mannschaftsfoto ein Keeper-Trikot trägt. Gegen Deisenhofen ist Wolf aber kein Startelfkandidat, weil Lorenz Becherer wieder zur Verfügung steht und Paul Bachmann aus der U19 auf der Bank sitzt. Philipp Hartmann braucht nach einem Sehnenriss im Finger noch etwas Zeit.

Taktisch setzt der Trainer auf flexible ineinander über gehende Systeme, für die er die variablen Spieler hat. Dennoch will Mijo Stijepic den Sport nicht zur Wissenschaft machen: „Fußball ist doch einfach. Man sollte mehr Zweikämpfe als der Gegner gewinnen und dann das Runde in das Eckige schießen…“ (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Bucher, Jobst, Weber, Kubina - Krizanac, Bux, Nishikawa, Rohrhirsch (Steindorf), Yamashita (Schädler) - Gaedke.