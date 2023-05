FC Ismaning bremst Aufstiegskandiaten Kottern mit 3:2

Von: Nico Bauer

Teilen

Siegtorschütze für Ismaning: Ryohei Nishikawa (weiß) © Gerald Förtsch

Der Klassenerhalt ist geschafft, aber der FC Ismaning hat noch richtig Lust auf Bayernliga. Bei dem Aufstiegskandidaten TSV Kottern feierten die FCI-Fußballer einen überraschenden 3:2 (0:1)-Sieg. Der ging am Ende auch so in Ordnung.

Ismaning – Recht kurzfristig sperrte in Kottern die kommunale Verwaltung das Stadion und damit gab es ein ganz neues Spiel auf dem Mini-Kunstrasen. Mit weiten Abschlägen konnten die Torhüter den Ball hin und her spielen, während es auf dem Feld viel klein-klein sowie jede Menge Zweikämpfe gab. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte führten die Kotterner am Ende glücklich, aber nicht unverdient 1:0. Bei dem Tor sah es aus, als hätte Keeper Lorenz Becherer den Ball sicher, aber dann rollte der doch noch rein.

Sechs Minuten nach der Pause hatte der FC Ismaning das Spiel aber schon gedreht. Daniel Gaedke lief nach einem Steilpass alleine auf das Tor der Allgäuer zu und schob cool am Keeper vorbei. 120 Sekunden später fand der zur Pause eingewechselte Ryohei Nishikawa im Strafraum Yasin Yilmaz, der trocken verwandelte. Ismaning hatte sich nun doch für einen starken Auftritt gegen den so ziemlich besten Bayernligisten der vergangenen Wochen belohnt.

Kottern brauchte nun zwei Tore, um mit drei Punkten die Chance auf die Aufstiegsrelegation zu wahren. Teil eins der Mission war das nächste Tor von Matthias Jocham (69.). Kottern ging weiter Risiko gegen Ismaninger, die in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Die Gäste hatten aber das letzte Wort in Person von Ryohei Nishikawa, der den FC Ismaning zu einem weiteren großen und vor allem auch redlich verdienten Sieg schoss. Nach dieser starken Einzelaktion hat der FCI nun auswärts beim Zweiten und beim Dritten gewonnen. Chapeau! (NICO BAUER)

TSV Kottern – FC Ismaning 2:3 (1:0).

Ismaning: Becherer - Mittermaier, Jobst (14. Krizanac). Weber, Kubina - Roth (74. Bux), Hofmann, Yilmaz, Steindorf (46. Nishikawa), Schädler (83. Davydov) - Gaedke.

Tore: 1:0 Jocham (26.), 1:1 Gaedke (49.), 1:2 Yilmaz (51.), 2:2 Jocham (69.), 2:3 Nishikawa (85.).

Schiedsrichter: Elias Tiedeken (Neusäß) – Zuschauer: 150.