Ismaninger Coach Stijepic fordert: „Das geht nur mit hundert Prozent“

Von: Nico Bauer

Probleme mit der Achillessehne: Yasin Yilmaz vom FC Ismaning beißt sich durch. © Fupa

Die letzten drei Teams der Fußball-Bayernliga gelten als gern gesehene Punktelieferanten, gegen die man in der Regel sechs bis neun Punkte holt. Der FC Ismaning hatte in der Vorrunde mit drei Punkten gegen Türkspor Augsburg, Hallbergmoos und Rosenheim mit drei Zählern eine magere Ausbeute. Mit einem Sieg in Augsburg (Sonntag, 14 Uhr) könnte man in der Bilanz gegen die Abgehängten einiges geraderücken.

Ismaning – Die beiden Niederlagen in Hallbergmoos und zu Hause gegen Rosenheim haben den FC Ismaning tief ins Mark getroffen während des Negativlaufs mit einem Punkt aus acht Spielen. Gerade bei Rosenheim spricht Trainer Mijo Stijepic immer noch von „einem hergeschenkten Spiel“. Nun gelte es, aus der schlechten Saisonphase die richtigen Schlüsse zu ziehen: „Die Lehre aus den acht Wochen ist, dass wir jeden Gegner mit hundert Prozent Intensität bespielen müssen.“ Keinen Kontrahenten der Bayernliga könne man mit 90 Prozent besiegen. Für Augsburg ist die Ansage klar: „Wer die auf die leichte Schulter nimmt, braucht am Montag gar nicht mehr ins Training zu kommen.“

Das Hinspiel gegen die Augsburger Türken hatte der FCI klar 3:0 gewonnen. Mit einem seriösen Auftritt könnte sich das wiederholen, denn Türkspor ist vor allem mit den 45 Gegentoren in 18 Spielen nicht wirklich konkurrenzfähig. Nur Hallbergmoos hat noch einen Gegentreffer mehr kassiert als die elf guten Einzelspieler von Türkspor, die nur selten als funktionierende Mannschaft auftreten. Ismanings Trainer warnt aber zu Recht, dass Türkspor mit einem Auftritt als Einheit jeden Bayernligisten in Probleme bringen kann.

Diese Partie wird für den ehemaligen Türkspor-Spieler Yasin Yilmaz wieder eine Begegnung mit der Vergangenheit. „Er ist immer der Spieler, der den Unterschied machen kann“, schwärmt Stijepic von seinem Routinier, der in allen Belangen ein Vorbild für die Mannschaft ist. Seit Wochen hat er Probleme an der Achillessehne und beißt sich tapfer durch. Yilmaz sehnt sich nach der Winterpause, um dann in ein paar fußballfreien Wochen dem Körper eine Erholungspause zu geben. Aber erst will er noch einmal einen Ex-Club besiegen und die Ismaninger Kellerkinder-Bilanz aufpolieren. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Jobst, Weber, Roth - Krizanac, Yilmaz, Nishikawa, Redl, Kubina - Gaedke, Schädler.