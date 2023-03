FC Ismaning: Coach Stijepic fordert den direkten Abschluss

FC Ismaning ist wie Auswärtsgegner FC Deisenhofen ein gutes Stück hinter den Ansprüchen zurück

Als die Fans noch in kurzer Hose zum Fußballplatz gingen, da war die Welt in Ismaning wundervoll. Die Bayernliga-Mannschaft hatte einen Lauf und war Tabellenführer. An diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Deisenhofen tragen die mitgereisten Fans noch dicke Winterjacken und sehen ihre Mannschaft in der Tabelle nur noch einen Platz vor der Abstiegsrelegation.

Ismaning – Sechs Punkte Vorsprung sind zwar noch komfortabel, aber die Ismaninger Kicker müssen liefern. Vor allem im Torabschluss. Eigentlich hat der FC Ismaning in der Vorwoche ein ordentliches Spiel gemacht und beim 0:0 gegen Dachau 65 extremes Pech mit drei Aluminiumtreffern. Trainer Mijo Stijepic kritisiert nicht diese Momente, sondern das mehrfache Zögern und Zaudern: „Diese verweigerten Torschüsse treiben mich zur Weißglut.“ Der ehemalige Topstürmer denkt dabei an mehrere Spielsituationen, als die Ismaninger eigentlich schon aussichtsreiche Abschlusspositionen hatten und doch noch mit weiteren Pässen Lösungen suchten. In Deisenhofen erwartet Stijepic, dass seine Fußballer weniger Torchancen als gegen Dachau bekommen werden, da müsse man gradliniger und direkter den Abschluss suchen.

Mit Blick auf das Hinspiel haben beide Clubs an diesem Samstag noch Erinnerungen an Sonnentage. Im Hinspiel gewannen die Ismaninger pompös 5:1 und lösten Deisenhofen als Tabellenführer ab. Mit den Plätzen zehn und 13 stehen die beiden Mannschaften aus dem Landkreis nach Herbst- und Winterdepressionen nun ein gutes Stück hinter den eigenen Ansprüchen. Auch der FC Deisenhofen spürt den Abstiegsstrudel, wenn er nicht in ganz naher Zukunft liefert mit Punkten.

„Natürlich ist der Blick auf die Tabelle nicht prickelnd“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic, „aber es spielt auch nicht die große Rolle.“ Er weiß um die starken Leistungen der Vorbereitung, das Potenzial und die Breite des Kaders. In der Summe spricht sehr viel dafür, dass der aktuelle 13. Platz des FC Ismaning genauso eine Momentaufnahme sein dürfte, wie es im Sommer die Tabellenführung war. Wenn am Ende die Wahrheit in der Mitte läge, könnten alle gut mit dieser emotionalen Saison leben. Mit einem Sieg in Deisenhofen würde man immerhin schon einmal den Club aus dem Landkreis-Süden überholen. NICO BAUER

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Kubina, Jobst, Weber, Krizanac - Hofmann, Yilmaz, Redl, Bux (Mittermaier), Nishikawa - Gaedke.