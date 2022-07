FC Ismaning: Coach Stijepic sieht in Vorbereitung „Licht und Schatten“

Von: Nico Bauer

Teilen

Ismanings Neuzugänge (v.l.): Ryohei Nishikawa, Felix Breuer, Elias Kollmann, Lorenz Becherer, Suheyp Trabelsi, Ardian Bashota, Nikolai Davyda und Trainer Mijo Stijepic. Vor Finsing-Spiel stehen dem Coach 21 Feldspieler zur Verfügung © Dieter Michalek

In den jüngsten Testspielen gab es standesgemäße Siege für den Fußball-Bayernligisten FC Ismaning, aber die waren nicht das Gelbe vom Ei. Erst wurde der Bezirksligist FC Finsing durch zwei später Tore mit 2:0 (0:0) besiegt und zuletzt gab es einen 3:2 (2:2)-Erfolg bei der Landesligaspitzenmannschaft des FC Schwaig.



Ismaning – „Ich habe Licht und Schatten gesehen“, sagt Trainer Mijo Stijepic, der schon vor der Vorbereitung wusste, dass das Programm inklusive der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen nicht optimal sein würde. Zwei Wochen vor dem Start der Bayernliga achtet der Trainer vor allem auf die konditionellen Grundlagen für die englischen Wochen zum Start der Bayernliga. Das spielerische Element werden sie beim FC Ismaning in den nächsten Tagen noch behandeln.

In Finsing erlebte Stijepic einen Rekord mit 21 (!) zur Verfügung stehenden Feldspielern. Gegen den Bezirksligisten hätte er gerne noch den einen oder anderen Treffer gesehen. Zumindest machten dann aber Joshua Steindorf (77.) und Peter Schädler (90.) in der Schlussviertelstunde die beiden Treffer. Bei dem 3:2 in Schwaig setzte der neue Ismaninger Stürmer Elias Kollmann mit einem Doppelschlag (19., 22.), der aus dem 0:1 durch das Traumtor von Vincent Sommer (13.) eine 2:1-Führung machte. Der technisch starke Angreifer Kollmann zeigte nicht nur wegen der beiden Tore, dass er viel Potenzial hat und der FCI mit ihm noch viel Freude haben kann.

Vor der Pause glich Raffael Ascher noch aus (41.), wobei der Schiedsrichter bei dem Ismaninger Ballverlust eigentlich Foul hätte pfeifen müssen. Yannick Schad sorgte zehn Minuten vor dem Ende für den 3:2-Siegtreffer. Letztlich ist Mijo Stijepic nicht unzufrieden und sieht noch die Chance, bis zum Saisonstart den Kader gut auf den Ernst der Bayernligasaison vorzubereiten. (nb)