FC Ismaning: „Den Punkt dürfen wir uns so spät nicht nehmen lassen“

Von: Nico Bauer

Der FC Ismaning hatte den Punkt fast schon in der Hand, als dann doch noch alles verloren ging. Tief in der Nachspielzeit kassierte er das 0:1 (0:0) beim TSV Kottern, der nun auch neuer Tabellenführer der Fußball-Bayernliga ist.

Ismaning – „Dort werden noch deutlich bessere Mannschaften höher verlieren“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic fast trotzig nach dem Spiel. Seine Mannschaft hielt 93 Minuten lang ein 0:0, was angesichts der Klasse des Gegners ein beachtlicher Erfolg ist. Die Ismaninger überließen dem Gegner den Ball, ließen aber nicht allzu viele Torchancen zu. Es war nach dem ersten Saisonsieg (2:1 in Garching) ein starker Auftritt.

Und zum Ende hin waren die Ismaninger dem Siegtor deutlich näher mit zwei Supermöglichkeiten in der letzten Viertelstunde. Erst lief Daniel Gaedke alleine auf den Torwart zu, hatte den schon fast umkurvt, als der Stürmer doch noch in Richtung Eckfahne abgedrängt wurde. Ryohei Nishikawa stand in der 89. Minute alleine vor dem Keeper und schoss drei bis vier Meter daneben. Ein Folge nachlassender Kräfte; an der Seitenlinie wurde seine Auswechslung schon vorbereitet.

Spätestens nach den beiden Szenen hatten die Kotterner das Gefühl, mit dem 0:0 gegen einen bockstarken FC Ismaning zufrieden sein zu müssen. Und dann kam das Glückstor hoch drei in der vierten Minute der Nachspielzeit. Ein Distanzschuss der Kotterner wurde geblockt und fiel Kim Paschek vor die Füße. Der zog mit dem schwachen Fuß ab und der Ball schlug abgefälscht im kurzen Eck ein. Viel bitterer kann man ein Spiel nicht verlieren.

Es war natürlich klar, dass Trainer Mijo Stijepic nach einer Niederlage keine Luftsprünge vollführt. Er sah aber eine Leistung, die Hoffnung macht. Vor allem hätten die im Tabellenkeller stehenden Ismaning schon deutlich mehr Punkte, wenn sie sich jede Woche wie in Kottern präsentiert hätten. Zum Heimdebakel vor zwei Wochen gegen Sonthofen war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. „Natürlich gibt es Lichtblicke bei uns“, bilanzierte Mijo Stijepic, „aber den Punkt dürfen wir uns so spät nicht nehmen lassen.“ Er weiß auch, dass die Aufgaben nicht leichter werden, denn kommenden Freitag empfängt der FCI SV Heimstetten zum Derby. (NICO BAUER)

TSV Kottern – FC Ismaning 1:0 (0:0).

FCI: Hartmann - Bucher, Jobst, Weber (69. Redl), Kubina - Krizanac, Rohrhirsch, Nishikawa (90.+1 Bosnjak), Schädler (46. Özbek), Kollmann (80. Yamashita) - Gaedke.

Tor: 1:0 Paschek (90.+4).

Schiedsrichter: Michael Krug (Unterhaching) – Zuschauer: 454.