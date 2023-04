FC Ismaning: Der große Druck ist weg

Von: Nico Bauer

Den Zwischenspurt mit sieben Punkten in den vergangenen drei Spielen hat der FC Ismaning auch gebraucht. Mit acht Punkten hat der Fußball-Bayernligist den Abstand zum ersten Relegationsplatz weiter komfortabel gehalten. Deshalb kann er nun beim Topteam FC Ingolstadt II (Samstag, 17.30 Uhr) ohne den ganz großen Druck antreten.

Ismaning – „Rosenheim war die Pflicht und Ingolstadt jetzt ist die Kür“, beschreibt Trainer Mijo Stijepic die beiden Auswärtsspiele mit der klassischen Wettkampfteilung der Eiskunstläufer. Mit dem 3:2 beim Vorletzten hat man die Stresszone auf Distanz gelassen und kann nun entspannt versuchen, die Bilanz der besten Heimmannschaft mit einem Kratzer zu verzieren. In der Gesamttabelle sind die Ingolstädter Vierter, aber zu Hause sind 29 Punkte aus 14 Spielen (neun Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen) Bestwert für die Bayernliga. Die junge Mannschaft aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Drittligisten ist taktisch wie technisch gut ausgebildet.

Ingolstadt bekommt es mit einem FC Ismaning zu tun, der mittlerweile eine breite Brust hat. „Unsere letzten Auftritte haben mir sehr gefallen“, sagt Mijo Stijepic. Und derzeit ist Rufus Roth so ein bisschen das Gesicht des Erfolgs. Nach der bösen Heimpleite gegen Garching übernahm er auf der Sechs das Kommando und machte drei überzeugende Spiele. „Ich wünsche mir, dass er in Ingolstadt spielt“, sagt Mijo Stijepic, der sonst mit Verweis auf zurückliegende Trainings, die nächtlichen Träume vor dem Spieltag oder allgemeine Bauchgefühle sonst gar keine Aussagen zur Startelf gibt. Stijepic vergibt fast einen Adelstitel an Roth: „Er ist ein Mentalitätsspieler, der auch dahin geht, wo andere nicht hingehen.“

Und dann folgt bei der idealen Position für Defensiv-Allrounder wieder ein echter Stijepic: „Derzeit sehe ich ihn auf der Sechs im Mittelfeld, aber ich grüble immer viel über Fußball nach und dann kann sich mein Denken zur nächsten Saison wieder ändern.“ NICO BAUER

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Mittermaier, Jobst, Krizanac, Kubina - Roth, Weber, Yilmaz (Bux), Nishikawa, Redl - Gaedke (Kollmann). nb