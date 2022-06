FC Ismaning: Der Kader für die Bayernliga steht

Von: Nico Bauer

Der erste Test machte schon einmal Lust auf mehr. Mit einem 2:3 (1:1) gegen den Regionalligisten TSV Buchbach war sehr achtbar und dazu hat der Verein seine Hausaufgaben gemacht. Nach der Verpflichtung von fünf Neuen hat man die Kaderplanungen auch quasi abgeschlossen.

Ismaning – Im Testspiel gegen Buchbach gingen die Ismaninger bereits nach drei Minuten durch Bastian Lommer in Führung. Kurz vor dem Ende traf Daniel Bux noch zum 2:3 (83.). Das konnte sich nach wenigen Trainingstagen sehen lassen.

Nach fünf Regionalligaeinsätzen in den letzten beiden Spielzeiten kommt Felix Breuer vom TSV Buchbach mit der Hoffnung auf mehr Einsatzzeit. Der 21 Jahre junge Verteidiger wurde beim TSV 1860 München in der Jugend ausgebildet und trug schon die Trikots des SV Wacker Burghausen (U19) sowie des TSV Dachau 65.

Für den Sturm werden die beiden Abgänge Maurice David und Angelo Hauk durch Elias Kollmann ersetzt. Der 23-jährige Ex-Spieler des VfR Garching war in der letzten Saison Stammspieler beim Bayernligisten TSV Landsberg (31 Spiele, drei Tore). Mit Elias Kollmann, Daniel Gaedke und Peter Schädler hat man nun drei Stürmer mit sehr unterschiedlichen Charakteren im Kader.

Aus Japan kam Ryohei Nishikawa, der im zentralen defensiven Mittelfeld zu Hause ist. Ziemlich spannend ist auch der Transfer von Nikolai Davydov, der vom Landesligisten SE Freising kommt. Der 24 Jahre junge Linksaußen gehört zum Kader der Nationalmannschaft von Kirgisistan. Dort hatte der Nationaltrainer in der Vergangenheit bereits gewünscht, dass sein Spieler in eine höhere Liga gehen solle, aber nach einem Wechsel zum VfR Garching fanden beide Seiten nicht zusammen. Davydov ging nach wenigen Monaten zurück nach Freising und startet nun einen neuen Anlauf.

Der fünfte Neuzugang ist Suheyp Trabelsi, der in der vergangenen Saison mit dem VfB Forstinning in die Landesliga aufgestiegen ist. Er ist als Linksfuß eine wichtige Kaderoption. „Wir sind jetzt voll im Kader mit 22 Feldspielern und zwei Torhütern“, sagt der Sportliche Leiter Walter Werner, der jeden Tag neue Anfragen bekommt und absagt. Er verweist darauf, dass Langzeitverletzte wie Jonas Redl, Bastian Lommer oder Joshua Steindorf gefühlte Neuzugänge sind. Zudem haben die Ismaninger in der eigenen U19 einige Spieler, die bei personellen Engpässen in der Bayernliga aushelfen können. (NICO BAUER)