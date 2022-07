FC Ismaning: Die Akkus sind für Meisterschaftskandidaten Schalding-Heining wieder aufgeladen

Aus der Bayernliga in die B-Klasse: Markus Neuber schließt sich seinem Heimatklub SV Fahlenbach an. © Dieter Michalek

Zwei Siege in drei Spielen – das ist grundsätzlich eine gute Basis zum Saisonstart. Für den FC Ismaning ist das ganz prima vor dem Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining (Samstag, 17 Uhr). Für den Gast aus Niederbayern sind die zwei Siege angesichts der Ziele eher ein Minimalziel.

Ismaning – In den vergangenen Jahren spielten die Passauer in der Regionalliga und dort möchten sie auch wieder hin. Nach zwei Arbeitssiegen zum Start lernte Schalding-Heining am vergangenen Wochenende dann auch seine Lektion, dass die Bayernliga kein Selbstläufer ist. Zu Hause verlor es gegen den SV Erlbach mit 0:2. „Ja, die Bayernliga ist stärker geworden“, sagt der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic.

Dieser Mijo Stijepic war einst als Stürmer ein Genuss auf zwei Beinen, als Trainer ist er ein ganz ehrlicher Mann und in beiden Fußballleben sprudelte immer wieder die Liebe zu diesem Sport nur so aus ihm heraus. Deshalb geht Stijepic das Herz auf, wenn er auf die Überraschungen der ersten Woche blickt: „Hier kann immer jeder jeden schlagen. Wenn in der NBA die besten Teams gegen schwächere spielen, dann gewinnen sie 9,5 von zehn Spielen.“ Das Fazit: „Deshalb ist Fußball der beliebteste Sport der Welt.“

Das bedeutet in der Gegenwart, dass auch die Ismaninger gegen den viel genannten Meisterschaftskandidaten aus Niederbayern gewinnen können. „Die spielen Herrenfußball“, warnt Stijepic seine Mannschaft, weiß aber auch um das eigene Potenzial. In den ersten drei Ligaspielen stand Ismaning für schönen Fußball, nur am Ende der englischen Woche gingen dem Team etwas die Körner aus.

Nach einer Woche ohne Pokalspiel sind die Akkus wieder aufgeladen und der FC Ismaning ist so prächtig aufgestellt, dass Mijo Stijepic ein Problem hat, dass es eigentlich nicht gibt. Er darf nur 21 Namen auf den Spielberichtsbogen schreiben und musste in einer Vorauswahl zwei einsatzbereite Spieler aus dem Kader streichen. Bis auf Urlauber Tomasevic sind alle an Bord.

Diese Woche gab es auch einen Transfer, der nur auf den ersten Blick nicht zu verstehen ist. Abwehrtalent Markus Neuber hatte in Ismaning seinen Kontrakt nicht verlängert, um sich voll auf seinen Beruf mit der Meisterprüfung zu konzentrieren. Nun meldet ihn der SV Fahlenbach in der B-Klasse an. Der 22-Jährige kickt nun erst einmal im Heimatort und bildet dort zusammen mit Cheftrainer Markus Huber (neu vom SV Vötting-Weihenstephan) das Trainerduo. Neuber und Stijepic verblieben so, dass man schnell wieder am Tisch sitzt, wenn der junge Mann bereit ist für ein Comeback. Einen Koffer dürfte er noch in Ismaning stehen haben. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic - Jobst, Weber, Krizanach - Hofmann, Schad, Mittermaier (Kubina), Yilmaz, Nishikawa - Lommer - Gaedke.