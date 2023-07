FC Ismaning: Durchwachsener Auftritt vor Ligastart - 0:0 in Pullach

Von: Nico Bauer

Mit einem 0:0 beim SV Pullach haben die Fußballer des FC Ismaning ihre Testphase abgeschlossen. Vor dem Bayernliga-Start mit dem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen (Samstag, 15 Uhr) war der Auftritt eher durchwachsen.

Ismaning – „Es war nicht richtig schlecht“, sagte der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic, „aber wir haben definitiv schon bessere Spiele gemacht.“ Pullach war diesmal stark aufgestellt und hatte die drei ehemaligen Garchinger Linus Radau, Christian Wimmer und Mark Zettl in der Startelf. Stijepic deutete an, dass es in der gegen den ambitionierten Landesligisten ausgewählten Startmannschaft noch ein paar Änderungen zum Ligastart hin geben könnte.

Nach einer sehr gut verlaufenen Vorbereitung macht sich der Trainer ein paar Gedanken, nachdem die letzten beiden Testspiele gegen die Landesligisten Jetzendorf (1:3) und nun Pullach (0:0) etwas abgefallen sind zu den davor teilweise sehr ansprechenden Leistungen. Das gefällt dem Trainer nicht so sehr und war anders gedacht nach davor perfekten Übungswochen.

An der Gistlstraße zu Pullach zeigte sich aber auch, dass die Ismaninger mit einem breiten Kader in den Ernst des Punktspiellebens gehen. Acht Spieler saßen auf der Ersatzbank und die können sich noch in die Ligaelf hineinarbeiten nach dem typischen 0:0-Spiel mit wenigen Höhepunkten. Mijo Stijepic erhofft sich nun in den letzten Trainingseinheiten bis Samstag Konkurrenzkampf und dann wieder mehr Intensität in den Zweikämpfen auf dem Platz. (nb)