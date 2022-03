Ciao, Abstiegskampf! FC Ismaning feiert hoch verdienten Sieg

Von: Nico Bauer

Jetzt sieht es richtig gut aus für den FC Ismaning, der nach Jahren des Abstiegskampfes keine Lust mehr hat auf die große Zitterei am Saisonende.

Ismaning – Nach dem hochverdienten 2:0 (1:0) beim Tabellenletzten TSV Schwabmünchen hat man 39 Punkte auf dem Konto und sollte mit einem weiteren Sieg die Abstiegsgefahr praktisch gebannt haben.

Wenn man Tabellenletzter ist, dann verfolgt einen das Glück nicht gerade penetrant. Das bekamen die Schwabmünchener in der 35. Minute bei der klassischen Doppelbestrafung mit Rot und Elfmeter. Valentin Breitschaft musste sechs Meter vor dem Tor den Ball nur noch einschieben und wurde mit einem Foul um seinen zweiten Bayernligatreffer nach der Tor-Premiere in der Vorwoche gebracht. Angelo Hauk verwandelte den Strafstoß rotzfrech mit einem Kracher in die Tormitte und der FCI hatte nun viele Trümpfe in der Hand mit der Führung in Überzahl.

Für den Ismaninger Trainer Mijo Stijepic war das aber auch etwas ausgleichende Gerechtigkeit angesichts vieler Elfmeter in dieser Saison gegen die Ismaninger, die nicht gerade als Holzhacker bekannt sind. Noch vor der Pause hatten die Ismaninger zwei weitere Großchancen, um den Vorsprung noch beruhigender zu gestalten. Das war aber erst das Vorspiel zum munteren Scheibenschießen in der zweiten Halbzeit. Da hatten die Ismaninger mehr als ein halbes Dutzend hundertprozentiger Chancen, mit denen man an einem guten Tag den Tabellenletzten böse hätte abschießen können. Jeder Spieler hatte seine Momente, in denen man den Sack hätte zumachen können. „Die Chancenverwertung war an dem Tag unser einziges Manko“, sagte später Trainer Mijo Stijpic.

Er konnte sehr zufrieden sein, weil seine Mannschaft mit maximaler Seriosität die undankbare Aufgabe beim Letzten erledigt. 90 Minuten lang hatten die Ismaninger die volle Kontrolle und ließen nicht eine einzige Torchance für die Heimmannschaft zu. Damit hatte man sich die Punkte 37 bis 39 auch diskussionslos verdient. Mit einem weiteren Dreier sollte die statistische Abstiegsgefahr sich erledigen, aber das ist dem Ismaninger Trainer nicht genug: „Wir wollen in den restlichen Spielen so viel wie möglich gewinnen.“ (Nico Bauer)

TSV Schwabmünchen – FC Ismaning 0:2 (0:1)

FCI: Radic - Kubina, Roth, Weber, Krizanac - Hofmann (46. Schädler), Yilmaz, Bux (79. Priewasser), Breitschaft (60. Redl), Mittermaier - Hauk (60. Gaedke). Tore: 0:1 Hauk (36., Foulelfmeter), 0:2 Mittermaier (88.) Rote Karte: Aschner (35., Notbremse) Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) Zuschauer: 150.