FC Ismaning feiert wichtigen Sieg

Von: Nico Bauer

Teilen

Markus Mittermaier trifft zum 1:0 beim FC Memmingen.

Ismaning – Das sollte reichen für ein weiteres Jahr Bayernliga. Mit einem glanzvollen 1:0 (0:0)-Sieg beim FC Memmingen hat der FC Ismaning die Grenze der 40 Punkte geknackt. Der FC Ismaning ist eine Mannschaft, die sich gerne dem Gegner anpasst und nach Unentschieden gegen den abgeschlagenen Letzten auch mit einem Sieg gegen den Tabellenführer zurückmeldet. Gut, Memmingen ist nur Zweiter in der Bayernliga und der gefühlte Sieg war ein 0:0 nach 45 Minuten. Ismaning ließ den Gastgebern keinen Stich. Defensiv funktionierte alles und man war dem ersten Tor deutlich näher als der Aufstiegskandidat.

Ziemlich genial war eine flach an die Strafraumgrenze getretene Ecke, wo der freistehende Yasin Yilmaz zu wenig aus der Bombenchance machte. Nach dem Seitenwechsel investierte Memmingen mehr, machte die Aufgabe für den FC Ismaning kerniger. Die Gäste arbeiteten seriös, bildeten ein sehr starkes Kollektiv und warteten auf die Chance. Die kam in der 68. Minute, als es in Memmingen regnete wie zuvor den ganzen Tag in Ismaning. Markus Mittermaier zog ab, der glitschige Rasen half mit: 1:0 Ismaning!

Nach mehreren Minuten Schockzustand kamen die Memminger erst in der Schlussphase wieder nach vorne. Aber der FCI brachte den Sieg nach Hause. Memmingens Konrad holte sich Gelbrot für wiederholtes Reklamieren binnen 20 Sekunden ab. NICO BAUER

FC Memmingen – FC Ismaning 0:1 (0:0).

FC Ismaning: Hartmann - Mittermaier, Weber, Krizanac (90.+3 Bashota), Kubina - Hofmann, Roth (64. Jobst), Yilmaz (87. Kollmann), Steindorf (66. Davydov), Schädler (82. Redl) - Gaedke. Tor: 0:1 Mittermaier (68.). Gelbrot: Konrad (90.+1, wiederholtes Reklamieren). Schiedsrichter: Florian Ziegler (Hohenpeißenberg). Zuschauer: 704.