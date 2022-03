Ismanings Formkurve zeigt vor Landkreis-Duell nach oben

Von: Nico Bauer

Teilen

Valentin Breitschaft Der 19-Jährige ist beim FCI ein Mann der Zukunft. © Fupa

In drei Rückrundenspielen hat Fußall-Bayernligist FC Ismaning nur einen Punkt geholt, aber die Formkurve geht deutlich nach oben.

Ismaning – Das macht Hoffnung für das Landkreisduell Nord gegen Süd Ismaning gegen Deisenhofen an diesem Samstag (13 Uhr, Stadion). Mit einem Sieg würden sich beide Landkreisnachbaren dann auch tabellarisch in der Mitte treffen.

Die Deisenhofener schielten diese Saison in Richtung der Aufstiegszone und der Zug dürfte bei zwölf Punkten Abstand zu Platz zwei abgefahren sein. Ismaning dagegen liegt als Zehnter drei Punkte und vier Plätze hinter Deisenhofen. Mit einem Sieg würde Ismaning den nächsten Gegner überholen und stünde da, wo es nach Jahren im Abstiegskampf gerne wieder stehen würde.

„Wenn wir wieder so auftreten wie in Ingolstadt, dann werden wir noch genügend Punkte holen“, sagt Trainer Mijo Stijepic. Er hat wenig Grund, in der Mannschaft Änderungen vorzunehmen. Neuzugang Yasin Yilmaz ist mittlerweile in der Stammelf angekommen und dem könnte nun auch Angelo Hauk folgen. Der Offensivmann hat nach Corona und Verletzung seinen Trainingsrückstand fast ganz aufgeholt. Bei anderen Führungsspielern wie David Tomasevic und Dominik Hofmann fehlen noch ein paar Prozent. Deshalb sah die namhaft besetzte Ersatzbank der Ismaninger zuletzt etwas besser aus als die tatsächlichen Optionen.

Die personellen Engpässe nutzte zuletzt Valentin Breitschaft, der in Ingolstadt in der Startelf stand und beim FCI ein Mann der Zukunft ist. Der 19-Jährige gehört eigentlich noch zur U19 des FCI und dürfte im Sommer offiziell zur Herrenmannschaft wechseln. „Er ist ein dribbelstarker Mittelfeldspieler“, sagt Trainer Mijo Stijepic, der große Stücke auf den jungen Mann hält. Stijepic sagt auch, dass Breitschaft noch etwas zu verspielt ist, was für einen U19-Kicker aber ganz normal sei. Gegen Deisenhofen hat der junge Mann eine weitere Chance, sich in der Bayernliga zu zeigen.

Nach zweimal Kunstrasen spielt der FCI wieder in seinem Stadion an der Leuchtenbergstraße, was vielleicht ein gutes Omen für den ersten Heimsieg ist. Außerdem ist die Deisenhofen-Bilanz mit vier Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen auch nicht so schlecht. Spielstarke Mannschaften vom Format des FC Deisenhofen liegen dem FC Ismaning, der eine ähnliche Fußballphilosophie auf dem Platz lebt.

Voraussichtliche Aufstellung: Radic – Kubina, Jobst, Krizanac, Mittermaier – Weber, Schad, Bux, Breitschaft, Yilmaz – Gaedke (Hauk).

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Hauk wieder auf Sprung in die Stammelf