FC Ismaning fühlt sich verpfiffen

Von: Nico Bauer

Teilen

Stijepic kritisiert nach 0:2 in Ingolstadt den Schiedsrichter.

Ismaning – Mijo Stijepic stand einst als Mittelstürmer und auch jetzt als Trainer nie im Verdacht nach Ausreden zu suchen. Deshalb lässt es aufhorchen, dass der Coach des FC Ismaning nach der 0:2 (0:1)-Niederlage beim FC Ingolstadt II dem Schiedsrichter massive Vorwürfe machte. Die Ismaninger fühlten sich ungleich behandelt. Die wohl entscheidende Szene war in der 32. Minute die gelb-rote Karte von Yannick Schad. Seine gelbe Karte in Minute 20 war unstrittig. Danach gab es noch eine Szene, bei der Schiedsrichter den Spieler warnte, er stehe beim nächsten Foul auf der Kippe. Und das kam nach gut einer halben Stunde, aber das war ein ganz normales Foul, wobei der Gegenspieler versuchte, viel daraus zu machen. Trainer Stijepic verwies darauf, dass das Regelwerk keine Bestrafungen für die Anzahl von Fouls vorsieht.. Und dann gab es noch eine vergleichbare Szene auf der Gegenseite, bei der es die gelbrote Karte nicht gab. „Der Schiedsrichter hat mit zweierlei Maß gemessen“, sagte Stijepic. Unstrittig war dagegen der Foulelfmeter, der fünf Minuten vor der Pause den Führungstreffer brachte. Markus Mittermaier kam zu spät – und das war dann Elfmeter. Mit dem Tor war das Spiel aber noch nicht entschieden. Ismaning schob in Unterzahl weiter an und war über die 90 Minuten voll auf Augenhöhe mit dem Tabellenzweiten. Yasin Yilmaz verpasste den Ausgleich knapp mit einem Distanzschuss und dazu scheiterte Clemens Kubina am Pfosten. Tatsächlich brachte dann ein Konter den zweiten Ingolstädter Treffer.

„Niederlagen sind nie schön“, erklärte Trainer Stijepic später, „aber in dem Fall kann ich mit der Art und Weise leben.“ Der Trainer wollte der Mannschaft keinen Vorwurf machen, zumal die Ingolstädter zu den besten Teams der Liga gehören. Nach dem Start mit einem Punkt aus drei Spielen nach der Winterpause haben die Ismaninger immer noch sechs Punkte Differenz zur Abstiegsrelegation: Und Mijo Stijepic nahm aus Ingolstadt mit, dass man mit solchen Auftritten auch nicht in Not geraten sollte: „Wenn wir so weiter spielen, dann gewinnen wir von den elf noch ausstehenden sieben.“

FC Ingolstadt II – FC Ismaning 2:0 (1:0).

FCI: Radic - Kubina, Jobst (86. Roth), Krizanac, Breitschaft - Weber, Yilmaz (70. Hofmann), Bux (74. Tomasevic), Schad, Mittermaier (84. Kleidorfer) - Gaedke (76. Hauk; Tore: 1:0 Götzendörfer (40., Foulelfmeter), 2:0 Meikis (59.); Gelbrot: Schad (32., wiederholtes Foulspiel); Schiedsrichter: Florian Fleischmann (Kreith). Zuschauer: 50.