FC Ismaning: „Wir befinden uns auf dem richtigen Weg“

Von: Nico Bauer

Mit einem 0:0 beim SV Kirchanschöring holte der noch sieglose Fußball-Bayernligist FC Ismaning seinen dritten Punkt - und hätte eigentlich gewinnen müssen.

Ismaning – Etwas mühsam ernährt sich gerade der FC Ismaning, aber der Patient befindet sich auf dem Weg der Besserung. Mit dem 0:0 beim SV Kirchanschöring holte der noch sieglose Fußball-Bayernligist seinen dritten Punkt und hätte eigentlich gewinnen müssen.

Der FCI gab ein starkes Bild ab und ließ einfach nur zu viele Chancen liegen. In der fünften Minute fragte man sich das erste Mal, warum der Ball nicht ins Kirchanschöringer Tor ging. Nach einer Ecke hatten die Ismaninger eine Dreifachchance. Fans der Heimmannschaft mit einem sehr guten Fußball-Langzeitgedächtnis ahnten, dass es gegen Ismaning wieder wie im Vorjahr laufen könnte. Niemand hätte sich bei einem 2:0 des FCI nach zehn Minuten beschweren können.

Nach dem Superstart der Ismaninger wurde das Spiel dann zwar etwas ausgeglichener, und dennoch wäre eine Gästeführung zur Pause völlig verdient gewesen. Es gab auch einen Aufreger, bei dem der Schiedsrichter im Mittelpunkt stand. Nach einer halben Stunde wehrte Maximilian Reiter den Ball wie ein Handballtorwart ab, als Hiroto Yamashita durch gewesen wäre. Es ist ein Rätsel, warum es da nur Gelb gab.

Ziemlich stark war die Viererkette mit drei 19-Jährigen und Altmeister Kubina. Das Fehlen des verletzten Alexander Jobst wurde mit einer sehr starken, disziplinierten Teamleistung kompensiert.

In der 56. Minute hatte Kirchanschöring dann seine beste Chance des Spiels, als der Ball vom Innenpfosten parallel zur Torlinie wieder ins Feld zurücksprang. Das Tor wäre auch schmeichelhaft gewesen bei diesem 0:0 der besseren Art.

Das Spiel hatte hohes Tempo und beide Seiten wollten das Führungstor. In der Schlussphase waren die Ismaninger dem Treffer deutlich näher. Dreimal kam man in aussichtsreicher Position zum Abschluss. Fast tragisch war es, als Ryohei Nishikawa aus ungefähr sechs Metern den Ball nicht am Torwart vorbei brachte. Das passte ziemlich genau ins derzeitige Bild vom FC Ismaning, der zur Zeit vom Glück nicht verfolgt ist.

Die Leistungen sind besser als die mageren drei Punkte auf dem Konto. In 50:50-Situationen oder auch der 60:40-Situation in Kirchanschöring reichten die Möglichkeiten nicht für den überfälligen ersten Saisonsieg. Dennoch war die Leistung in Kirchanschöring ein Schritt nach vorne. „Wir befinden uns auf dem richtigen Weg“, sagt Trainer Mijo Stijepic, Er kennt diese Phasen im Fußballerleben, wenn nichts einfach so funktioniert und man den Bock mit Gewalt umstoßen muss. Im Falle dieses Null-Null hat man zumindest schon einmal ganz heftig an dem Bock gerüttelt.

SV Kirchanschöring - FC Ismaning 0:0.

FCI: Hartmann - Bucher, Wild, Krizanac, Kubina - Weber, Yamashita, Nishikawa, Rohrhirsch, Schädler - Gaedke.

Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf).

Zuschauer: 535.