FC Ismaning: Gaedke lässt es gegen Türk Augsburg krachen

Von: Nico Bauer

Da staubt’s gewaltig: Hier wird Daniel Gaedke noch vom Ball getrennt, später trifft er zweimal für Ismaning. © Michalek

Der perfekte Start ist geschafft. Nach einem souveränen 3:0 (1:0) zur Heimpremiere gegen Türkspor Augsburg gehört der Vorjahressechste FC Ismaning dem Quartett der Topstarter in der Bayernliga an mit den maximalen sechs Punkten.

Ismaning – Ismaning hat dieses Jahr einen extrem breiten Kader mit mehr als 20 Feldspielern, die Trainer Mijo Stijepic alle blind bringen kann. Nach dem Auftaktsieg in Nördlingen konnte er gründlich durchwechseln, vier neue Gesichter kamen in die Startelf. Diese Mannschaft ließ in der ersten Halbzeit nichts zu und wartete geduldig auf ihre Chancen.

In Nördlingen kam Daniel Gaedke als Joker und nun spielte er von Beginn an. Die Parallele war, dass der bullige Stürmer in beiden Spielen den Unterschied machte. In Nördlingen wurde er zum Matchwinner mit Tor und Vorlage zum 2:1. Diesmal bekam er die Vorlage mit einem feinen Pass von Bastian Lommer und vollendete eiskalt zum 1:0 (40.). Kurz vor der Pause versuchten die Beiden das Gleiche noch einmal, aber diesmal verfehlte der Ismaninger Mittelstürmer das Tor knapp. Ein 2:0 nach 45 Minuten wäre vielleicht auch des Guten ein bisschen zu viel gewesen.

Mit der Führung im Rücken hatte der FCI nach der Pause die Kontrolle über das Spiel. Das wurde auch erleichtert durch die erschreckende Passivität, die den FCI zehn bis 20 Meter in der gegnerischen Hälfte ungestört passen ließen. Als dann noch ein klassischer Stockfehler des Innenverteidigers dazu kam, wurde es Super-Gaedke zu bunt und er schoss sein drittes Saisontor im zweiten Spiel.

Die Ismaninger können diese Saison immer die vollen fünf Wechsel ausschöpfen ohne jeglichen Qualitätsverlust. So bekam die Mannschaft gegen Augsburg auch noch einmal eine zweite Luft. Die statistische Bestätigung gab es durch das 3:0 des eingewechselten Angreifers Elias Kollmann. Mit einem Zuckerpass hatte der ebenfalls eingewechselte Jonas Redl den Treffer eingeleitet. Zu den gelungenen Offensivaktionen kommt eine Defensivabteilung, die in 90 Minuten keine nennenswerten Chancen der Augsburger Türken zugelassen hat.

Mit zwei Siegen und nun 5:1 Toren sorgen die Ismaninger mit dem zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Deisenhofen für eine sehr schöne Momentaufnahme. Damit haben sie eine eher unrund verlaufene Vorbereitung komplett vergessen gemacht. Deshalb geht die Reise nun mit breiter Brust weiter zum TSV 1860 München II, wo Mijo Stijepic seinen ehemaligen Trainer Frank Schmöller wiedersehen wird. Diesmal wird Schmöller zu seinem Ex-Verein ein bisschen aufschauen. NICO BAUER

FC Ismaning – Türkspor Augsburg 3:0 (1:0).

FCI: Radic - Mittermaier, Jobst, Weber, Krizanac - Hofmann (73. Roth), Yilmaz, Trabelsi (46. Redl), Lommer (70. Kollmann), Nishikawa (70. Steindorf) - Gaedke (80. Schädler).

Tor: 1:0 Gaedke (40.), 2:0 Gaedke (59.), 3:0 Kollmann (84.).

Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) – Zuschauer: 125.