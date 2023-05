FC Ismaning genießt Bonusspiel gegen Mölders

Von: Nico Bauer

Reinhängen: Ismaning (Dominik Hofmann; weiß) ist motiviert für das Duell gegen den einstigen Topfavoriten. © Förtsch

Der FC Ismaning hat seine Hausaufgaben gemacht. Am drittletzten Spieltag war der Klassenerhalt in der Bayernliga wasserdicht und das letzte Heimspiel gegen Sascha Mölders und den TSV Landsberg (Freitag, 18.30 Uhr) ist quasi ein kleines Bonusspiel zum Genießen. Parallel gehen die Kaderplanungen für die kommende Saison gut voran.

Ismaning – In den vergangenen Wochen hat der Sportliche Leiter Walter Werner schon mit etlichen Führungsspielern des FC Ismaning verlängert und hat damit die Basis des neuen Kaders geschaffen. Nun präsentiert er auch den ersten Neuzugang mit Robert Rohrhirsch vom abstiegsgefährdeten Nachbarn VfR Garching. Der 25-Jährige spielte zuvor in der Landesliga für den SE Freising und hat heuer in 28-Bayernligaspielen sieben Tore geschossen. Rohrhirsch passt zur Ismaninger Philosophie, weil er offensiv sehr vielseitig einsetzbar ist. Mit diesem ersten Transfer ist man gewappnet, sollten andere Offensivkicker sich im Sommer für eine Veränderung entscheiden.

Im Duell des Neunten Ismaning gegen den Vierten Landsberg geht es um nicht mehr allzu viel. Bei fünf Punkten Rückstand auf den Zweiten Memmingen ist die Relegation zur Regionalliga für Landsberg eher eine theoretische Chance. Dabei war die Mannschaft von Ex-Profi und Löwen-Legende Sascha Mölders („Die Wampe von Giesing“) vor der Saison der Topfavorit für alle Mannschaften. Mit einem extrem hochgerüsteten Kader sollte der erstmalige Aufstieg in die Regionalliga gelingen. Mit einem Unentschieden oder einer Niederlage in Ismaning hätte sich diese Angelegenheit auch offiziell erledigt.

Walter Werner zieht eine positive Bilanz für die Saison: „Wir sind mehr als zufrieden, wenn drei Spieltage vor Schluss die Klasse gesichert ist. Und diese Bayernliga ist auch die richtige Liga für den FC Ismaning.“ Dem Sportlichen Leiter gefiel nach zwischenzeitlicher Tabellenführung und einem besorgniserregenden Negativlauf, wie sich die Mannschaft aus dem Loch herausgekämpft hat. Und auch für die Stärke in der Fremde verbunden mit mäßigen Heimspielen hat er eine Erklärung: „Auswärts spielt man befreiter und einfacher, während manche Spieler im Heimspiel eher das Besondere machen wollen.“ (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Mittermaier, Krizanac (Jobst), Weber, Kubina - Roth, Hofmann, Yilmaz, Steindorf, Schädler - Gaedke.