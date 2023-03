FC Ismaning: Gut aus den Startlöchern kommen

Von: Nico Bauer

Ismaning arbeitet für ein entspanntes Saisonende: Jonas Redl beim Einwurf; im Hintergrund gibt Trainer Mijo Stijepic Anweisungen. © Gerald Förtsch

Trainer Mijo Stijepic ist kein Freund davon, einzelnen Punktspielen einer langen Saison einen richtungweisenden Charakter und damit besondere Bedeutung zu geben. Die Heimbegegnung seines FC Ismaning mit dem TSV Dachau 65 (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasenplatz im Sportpark) ist aber genau dieses Spiel, das für die nächsten Wochen vieles ändern kann.

Ismaning – Die Dachauer stehen mit 22 Punkten auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz der Bayernliga Süd. Drei Plätze und sechs Punkte davor überwinterte der FC Ismaning, der mit einem Sieg komfortable neun Punkte Vorsprung auf Dachau hätte. Bei dann noch zwölf ausstehenden Partien müsste einiges passieren, damit Dachau die Ismaninger noch einholt. Im Gegenzug kann der Abstand auf drei Punkte schrumpfen und dann wäre der FCI wieder voll drin im Abstiegskampf.

FCI-Trainer Mijo Stijepic hat die vergangene Saison extrem genossen, weil die Ismaninger nach jahrelangem Abstiegskampf sorgenlos die Runde zu Ende spielen konnte. „Wenn wir jetzt schon 40 Punkte hätten, könnten wir leichter reden“, sagt Stijepic. Der ehrliche und nie Ausreden suchende Fußball-Romantiker sagt aber auch, „dass die Tabelle in dieser Phase der Saison nicht lügt und überhaupt liegt die Wahrheit nur auf dem grünen Platz“.

Zum Start nach der Winterpause ist das Grün aber künstlich und der gewohnte Untergrund der Ismaninger. „Wir haben gut gearbeitet“ sagt der Trainer. Lediglich die zweite Halbzeit beim 2:6 (2:2) in der Generalprobe gegen den TSV 1860 München II war mies. Stijepic startet nicht mit speziellen Zielsetzungen in die zweite Saisonhälfte, sondern will nur von Spiel zu Spiel sehen mit der Hoffnung, dass die Ismaninger ein paar Wochen vor dem Saisonende das Thema Abstieg offiziell abhaken können. Mit einem Sieg gegen Dachau 65 hätte der FCI alle Trümpfe für ein neuerlich entspanntes Ende der Bayernliga in der Hand. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Mittermaier, Kubina, Weber, Redl - Hofmann, Krizanac, Yilmaz, Nishikawa, Bux - Gaedke.