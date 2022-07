FC Ismaning: Gute Nachrichten vor der Heimpremiere

Von: Nico Bauer

Teilen

Trifft auf seinen alten Verein: Yasin Yilmaz (links; mit Markus Mittermaier), bis zum Winter spielender Co-Trainer bei Türk Augsburg. © Michalek

Der FC Ismaning hat seinen Fans im Vorjahr mit dem sechsten Tabellenplatz viel Spaß gemacht. Und nun zum ersten Heimspiel der neuen Runde könnte es lustig weitergehen, wenn der Fußball-Bayernligist mit sechs Punkten in zwei Spielen den perfekten Start hinbekommt. Dafür braucht es nun noch den Heimsieg gegen Türkspor Augsburg (Mittwoch, 18.30 Uhr).

Ismaning – Zwischen dem Samstagsspiel mit dem 2:1-Sieg in Nördlingen und der Heimpremiere hatte Trainer Mijo Stijepic spannende Tage, denn er machte eine kleine Europatournee. Nach dem Besuch einer Hochzeit in seiner bosnischen Heimat kam der Trainer in der Nacht von Montag auf Dienstag zurück und seine Co-Trainer hatten gute Nachrichten. Der in Nördlingen angeschlagen ausgewechselte Routinier Alexander Jobst gab Entwarnung und konnte am Montag wieder voll mittrainieren.

Über die Aufstellung und eine gewisse Rotation in der englischen Woche zum Ligastart macht sich Stijepic nicht so viele Gedanken. „In Nördlingen haben wir viele Wechsel kurz nach der Halbzeit vorgenommen, sodass die meisten Spieler nur etwa eine Halbzeit in den Beinen haben“, sagt der Trainer. Logisch wäre die Nominierung von Daniel Gaedke in der Startformation, nachdem er mit Tor und Vorlage der Wende in Nördlingen seinen Stempel aufdrückte.

Die Chancen auf den Sieg stehen gut, weil Yasin Yilmaz bei der Paarung in der Regel das Trikot des Siegers trägt. Er war vergangene Saison erst spielender Co-Trainer bei den Augsburger Türken und wechselte im Winter nach Ismaning. Inklusive Pokal gewann er zweimal mit Augsburg gegen Ismaning und dann in der zweiten Saisonhälfte mit Ismaning gegen Augsburg. Nun kann der Ismaninger Spielmacher mit einem Dreier des FCI seinen persönlichen Ausgleich schaffen mit je zwei Siegen in jedem Trikot. „Für ihn ist das natürlich kein normales Spiel wie in Nördlingen“, erklärt Trainer Stijepic. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic – Jobst, Weber, Krizanac (Roth) – Hofmann, Schad, Lommer, Yilmaz, Mittermaier – Gaedke (Kollmann), Schädler.