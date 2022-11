FC Ismaning: Härtetest für die Last-Minute-Künstler

Von: Nico Bauer

Ab durch die Mitte: Ismaning (Jonas Redl) verzeichnet einen deutlichen Aufwärtstrend. © Dieter Michalek

Mit zwei Last-Minute-Siegen haben die Bayernliga-Fußballer des FC Ismaning ihre Krise beendet und nun können sie die Basis dafür legen, entspannt in die Weihnachtsferien zu gehen. Mit dem Heimspiel gegen den TSV Nördlingen (Samstag, 14 Uhr) und dem Gastspiel bei Türkspor Augsburg kann sich der FCI wieder deutlich vom Liga-Keller absetzen.

Ismaning – Trainer Mijo Stijepic weiß aber, dass seine Mannschaft die irrste Bilanz der Liga hat. Gegen die drei besten Mannschaften Schalding-Heining, Ingolstadt II und Landsberg hat sie sieben Punkte geholt, während es gegen den Letzten Rosenheim und den Vorletzten Hallbergmoos ziemlich peinliche Niederlagen gab. Deshalb sollte man gewarnt sein, weil der Aufsteiger als Zwölfter einen Rang und einen Punkt hinter Ismaning liegt. Auch im Hinspiel hatten die Ismaninger große Mühe und machten erst in der zweiten Halbzeit den Sieg klar.

Zuletzt drehten die Ismaninger bei den 2:1-Siegen gegen Landsberg und Schwaben Augsburg die Rückstände jeweils mit zwei späten Toren und das gibt eine breite Brust. „Wir wissen, dass wir auch spät im Spiel treffen können“, sagt Trainer Mijo Stijepic, „und wenn es sein muss, dann auch zweimal.“ Seine Mannschaft habe das Selbstvertrauen und die Körner, um auf dem Platz das Tempo zu erhöhen. Der FCI profitiert wieder davon, mit fünf Wechseln ohne Qualitätsverlust Frische aufs Feld bringen zu können. Nach zuletzt zwei Erfolgserlebnissen ist der Mannschaft im Training vieles wieder sichtlich leichter gefallen.

Der Ismaninger Trainer warnt aber vor Nördlingen, das vom Kader her eher gestandener Bayernligist als Aufsteiger ist. Zuletzt in Garching (2:0) und in Erlbach (1:0) gab es zwei Auswärtssiege ohne Gegentor, mit denen Nördlingen wieder Luft zu den Abstiegsplätzen schaffte. „Wer in Erlbach gewinnt, der kann in jedem anderen Stadion der Bayernliga auch gewinnen“, sagt Stijepic.

Für den Zuschauer könnte sich der Stadionbesuch lohnen, denn Nördlingen ist so etwas wie die Anti-0:0-Mannschaft. Mit 33 geschossenen Toren hat Nördlingen hinter den drei Spitzenmannschaften den viertbesten Wert der Liga. Es hat allerdings mit 38 Gegentreffern auch nur die drei am Tabellenende abgeschlagenen Teams hinter sich. Die Torbilanz der Schwaben ist Warnung und Chance zugleich. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Jobst, Weber, Roth - Krizanac, Yilmaz, Nishikawa, Redl, Kubina - Gaedke, Schädler.