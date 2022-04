Ismaning hat nächstes Topteam vor der Brust

Von: Nico Bauer

Bereit für einen Einsatz: Abwehrchef Alexander Jobst hat Verletzung und Corona überstanden. © Gerald Förtsch

Die englische Woche in der Bayernliga hat es in sich für den FC Ismaning, der am Mittwoch bei der Spitzenmannschaft Jahn Regensburg II 1:3 verlor und nun im Heimspiel gegen den SV Donaustauf (Samstag, 14 Uhr) das nächste Topteam vor der Brust hat.

Ismaning – Die Regensburger haben noch Nachholspiele und sind deshalb voll im Rennen um den Platz zwei, die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga. Dieser Rang dürfte auch das Ziel des Dritten Donaustauf sein, der vor der Saison eigentlich Meisterfavorit Nummer eins war. „Individuell ist das der beste Kader der Liga“, sagt auch der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic. Defensiv könnte deshalb auf seine Mannschaft einiges zukommen.

Einiges spricht dafür, dass der Routinier und Abwehrchef Alexander Jobst wieder in die erste Elf zurückkehrt. Er ist nach einer Verletzung und Corona wieder voll da. Am Donnerstag beim Training der Reservisten konnte Jobst das volle Programm absolvieren. „Er entscheidet selbst über seinen Einsatz“, sagt Stijepic. Für den Trainer würde das nicht automatisch die Systemumstellung zur Viererkette bedeuten: „Es ist egal, ob Dreierkette, Viererkette oder Fahrradkette. Wichtig ist die Einstellung.“

Ansonsten wird sich die komplette Aufstellung erst kurzfristig ergeben. Der Trainer betont, dass er nach zwei intensiven Spielen genau hinsehen muss, in welcher körperlichen Verfassung die Spieler sind. Zur langen Liste der Ausfälle ist zumindest kein Name mehr dazugekommen.

Ein Wiedersehen mit Tobias Killer wird es am Samstag zumindest nicht auf dem Platz geben. Der ehemalige Unterhachinger spielte von 2015 bis letzten Sommer für den FC Ismaning mit 116 Pflichtspielen (zehn Tore). Seit seinem Wechsel nach Donaustauf hat der technisch beschlagene Defensivspieler die Seuche mit verschiedenen Verletzungen. Killer stand noch keine einzige Minute auf dem Platz. „Es tut mir sehr leid für ihn“, sagt Stijepic, der einst von seinem Wohnort in Neubiberg eine Ismaning-Fahrgemeinschaft hatte mit Killer und dem heute in Unterföhring spielenden Bastian Fischer. Zu einer Rückkehr Killers nach Ismaning sagt Stijepic weder Ja noch Nein. Sollte sich dem FC Ismaning die Möglichkeit für eine Rückholaktion bieten, würde man das sicher genau anschauen. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn Tobias Killer braucht Rückhalt für gute Leistungen und den hatte er in der FCI-Familie wie bei keiner anderen Station seiner Karriere. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung. Radic – Roth, Jobst, Weber, Krizanac – Hofmann, Weber, Breitschaft (Bux), Yilmaz, Schädler (Mittermaier) – Hauk (Gaedke).