FC Ismaning ist heiß auf den ersten Heimdreier

Von: Nico Bauer

Ismaninger Stallgeruch: Der FCI hat mit dem vielseitigen Jonas Redl verlängert. © Dieter Michalek

Auf die Platzkassiere des FC Ismaning kommt an diesem Freitag etwas mehr Arbeit zu. Beim Nachbarschaftsduell wird der Gast VfB Hallbergmoos (18 Uhr) wohl viele Fans mitbringen. Wichtiger als die Eintrittsgelder sind aber die drei Punkte, die für die Ismaninger Anspannung im Saisonfinale entscheidend sind.

Ismaning – Noch heute leidet der FC Ismaning unter der Doppelblamage in der Hinrunde. Da unterlagen die Fußballer zu Hause Rosenheim und auswärts Hallbergmoos, ausgerechnet die beiden vom Rest der Bayernliga abgeschlagenen Kellerkinder. Mit diesen sechs Punkten würde der FCI nun im gesicherten Mittelfeld stehen und könnte sich dem Ziel widmen, mit einem einstelligen Tabellenplatz in die Sommerferien zu gehen.

Mit dem holprigen 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand in Rosenheim hat man schon etwas korrigiert und nun ein Dreier gegen Hallbergmoos würde für erhebliche Beruhigung sorgen. Dem FC Ismaning winkt das Erreichen der 40 Punkte, die in dieser Saison noch nicht den endgültigen Klassenerhalt bedeuten. „Wir wollen jetzt endlich den ersten Heimdreier im Jahr 2023“, sagt Trainer Mijo Stijepic. Die 0:3-Heimniederlage gegen Garching und der in Rosenheim gedrehte 0:2-Rückstand sollten Warnung sein für das Spiel gegen den mit vier Punkten Rückstand schon etwas abgeschlagenen Tabellenletzten.

Einen großen Erfolg errangen die Verantwortlichen bei der Zukunftsplanung. Stolz gab der Sportliche Leiter Walter Werner bekannt, dass der FC Ismaning mit Jonas Redl verlängert hat. Er war in den jüngsten Spielen immer einer der Besten im Ismaninger Kollektiv und hat als Eigengewächs auch den besonderen Ismaninger Stallgeruch. Er wechselte 2017 vom Nachwuchs des FC Ingolstadt zum FC Ismaning und stieg dort über die U19 in die Erste Mannschaft auf.

Mittlerweile steht er in seiner dritten Bayernliga-Spielzeit bei 63 Einsätzen mit fünf geschossenen Toren. Der 23-Jährige hat noch enorme Potenziale und kann mit seiner Vielseitigkeit so ziemlich alles spielen bis auf Torwart und Mittelstürmer. Für den FC Ismaning hat die Verlängerung der Nummer sieben auch eine besondere Bedeutung. „Er ist bei uns ein ganz wichtiger Spieler“, sagt Trainer Mijo Stijepic über die beidfüßige Allzweckwaffe des FC Ismaning. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Mittermaier, Jobst, Krizanac, Kubina - Roth, Yilmaz, Redl, Nishikawa - Kollmann (Schädler), Gaedke.