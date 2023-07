FC Ismaning kann Löwen nicht zähmen

Von: Nico Bauer

Teilen

Der FC Ismaning hat seinen Fehlstart in der Fußball-Bayernliga nicht korrigieren können. Nach dem 1:3 zu Hause gegen den FC Deisenhofen setzte es in Gilching beim TSV 1860 München II eine am Ende doch sehr unglückliche 2:4 (0:2)-Niederlage.

Ismaning – Die Ismaninger hatten eine tragische Parallele zum Auftaktspiel. Wie gegen Deisenhofen lagen sie nach 45 Minuten mit 0:2 hinten. Das war auch leistungsgerecht zur Pause. Die andere Parallele zum ersten Spiel war aber auch wieder die deutliche Steigerung in der zweiten Halbzeit. Da dominierten die Ismaninger das Geschehen und hatten Chancen en masse.

Auf Ismaninger Seite wurde Vito Liuzza eingewechselt und bereitete mit seinem ersten Ballkontakt gleich den Anschlusstreffer von Daniel Gaedke vor. Die Junglöwen erhöhten noch einmal, aber Alexander Jobst köpfte nach einer Ecke das 2:3 (69.). Und dann wurde es turbulent. Die auf den Ausgleich drängenden Ismaninger hatten eine ganze Reihe von Megachancen, aber das Runde wollte einfach nicht ins Eckige. Und nach einem Eigentor in der Schlussminute war die zweite Niederlage besiegelt. Ismaning war spielerisch auf Augenhöhe, in der zweiten Hälfte besser und deshalb wäre ein Punkt auch verdient gewesen. (nb)

TSV 1860 München II - FC Ismaning 3:2 (2:0).

FCI: Becherer - Bucher, Jobst, Weber, Wild (82. Rohrhirsch) - Krizanac, Bux (82. Schaefer), Özbek, Yamashita (46. Liuzza), Nishikawa - Gaedke.

Tore: 1:0 Seidl (8.), 2:0 Kuhn (27.)2:1 Gaedke (47.), 3:1 Tutic (59.), 3:2 Jobst (69.), 4:2 (90., Eigentor).

Schiedsrichter: Felix Scharf (Nabburg) – Zuschauer: 50.