FC Ismaning: Kleiner Schritt weg von der Abstiegszone

Von: Nico Bauer

Zerreißprobe: Der Ismaninger Dominik Hofmann (links) im Zweikampf mit dem Deisenhofner Torschützen Nikolaos Gkasimpagiazov. © Robert Brouczek

Der Fußball ist gerade nicht sonderlich gerecht gegenüber dem FC Ismaning. Sowohl beim 0:0 gegen den TSV Dachau 65 in der Vorwoche als auch nun beim 1:1 (0:0) in Deisenhofen war der Bayernligist über weite Strecken besser und dem Sieg näher, sackte jeweils aber nur einen Zähler ein.

Ismaning – Vor allem in der torlosen ersten Halbzeit waren die Ismaninger das bestimmende Organ auf dem Kunstrasenplatz von Deisenhofen. Der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic sah ein halbes Dutzend Großchancen, bei denen der FCI mit Abschlüssen und Querpässen zu noch aussichtsreicher stehenden Mitspielern die Tore auf dem Schlappen hatten, aber sie nicht schoss. Wie schon gegen Dachau passte Vieles bis eben auf den Abschluss. Stijepic sah ein Klassespiel seiner Mannschaft gegen einen wahrlich spielstarken Gegner.

Nach der Pause wurde die Partie dann offener. Deisenhofen kam besser ins Spiel und Ismaning war nicht mehr ganz so zwingend. Nikolaos Gkasimpagiazov markierte mit einer Einzelaktion das 1:0 der Gastgeber (56.) und bestrafte damit den Chancenwucher des FCI aus der ersten Hälfte. Die Antwort der Gäste hieß Daniel Gaedke. Dieser brauchte nach seiner Einwechslung (57.) direkt nach dem Tor nur 120 Sekunden, bis er alles wieder auf Null stellte mit dem Ausgleich (59.). Den Punkt hatten sich die Gäste verdient und nahmen die Erkenntnis mit, dass wieder mehr drin war.

Finaler Aufreger der Partie war die Gelb-rote Karte für Dominik Hofmann in der 82. Minute. Die Deisenhofner hatten den verwarnten Spieler in der defensiven Mittelfeldzentrale im Blick und verwickelten ihn in einen dieser Zweikämpfe, in denen es einmal Gelb geben kann. Mijo Stijepic sagte später, dass das ein legitimer Baustein des Fußballs sei, „aber wir in Ismaning haben die bravste Mannschaft der Liga“. Der FCI ist nicht bekannt dafür, das Glück zu zwingen mit einem provozierten Elfer oder einem erzwungenen Platzverweis.

Mit Nachspielzeit hatten die Ismaninger noch zehn Minuten Unterzahl zu überstehen, die sich dann aber nicht wirklich bemerkbar machten. Eine Schlussoffensive der Deisenhofner blieb aus und so machte der FCI einen kleinen Schritt weg von der Abstiegsrelegation mit sieben Punkten Vorsprung auf Dachau 65.

FC Deisenhofen – FC Ismaning 1:1 (0:0).

FCI: Becherer - Kubina, Weber, Krizanac - Hofmann, Yilmaz, Bux (85. Davydov), Mittermaier (46. Redl), Nishikawa (70. Jobst) - Kollmann (79. Steindorf), Schädler (57. Gaedke).

Tore: 1:0 Gkasimpagiazov (56.), 1:1 Gaedke (59.).

Gelb-rot: Hofmann (82., wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau) – Zuschauer: 100.