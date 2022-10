FC Ismaning krasser Außenseiter: „Mölders kann man nicht ausschalten“

Von: Nico Bauer

Es ist eine angenehme Aufgabe, wenn Bayernligisten heuer beim TSV Landsberg spielen. Die Teams verweisen auf den Liga-Superstar Sascha Mölders und wenn man dann beim Tabellenzweiten verloren hat, ist das Spiel einen Tag später vergessen. Im Fall des seit acht Spielen sieglosen FC Ismaning ist die Erwartung noch geringer.

Ismaning – Trainer Mijo Stijepic weiß natürlich, dass seine Mannschaft mit dem derzeit schlechtesten Lauf der Liga superkrasser Außenseiter in Landsberg ist, „aber in dieser Liga hat jeder gegen jeden eine Chance“. Diesmal liegt die Chance in den geringen Erwartungen an sein Team, das zwischenzeitlich auch schon vorne stand und nun gen Abstiegsrelegation rutscht.

„Einen Sascha Mölders kann man in der Bayernliga nicht ausschalten“, sagt Stijepic, „denn der hat in seiner Karriere nicht umsonst Bundesliga gespielt.“ Für die Ismaninger kommt es darauf an, bereits die Anspiele zur Landsberger Lichtgestalt zu verhindern. Und nebenbei darf man auch superstarke Spieler wie Steffen Krautschneider oder Achim Speiser, den ehemaligen Goalgetter des TSV Kottern, nicht vergessen.

Im Kader des FCI sind Spielmacher Yasin Yilmaz und Jonas Redl wieder bereit, um in der Startelf zu spielen. Für Stijepic ist deren Nominierung logisch. Gerade Ex-Profi Yilmaz ist ein Kicker, der auch dem besten Kader der Liga weh tun kann. Der Kader ist gegenüber den jüngsten Spielen deutlich breiter geworden.

Eine offene Frage ist die Nominierung im Ismaninger Sturm. Hier bekam jeder zuletzt seine Chancen und wirklich überzeugt hat keiner der Angreifer. Vom zu erwartenden Charakter des Spiels in Landsberg dürfte die wahrscheinlichste Option diesmal sein, Konterspielern die Chance zu geben. Und vielleicht löst sich der offensive Knoten diesmal auch durch die niedrige Erwartungshaltung. Während Ismaning nur einen Punkt aus acht Spielen holte, ist der TSV seit acht Partien ungeschlagen. Dreimal spielte die Starauswahl dabei 1:1, was für die Ismaninger diesmal wie ein Sieg wäre. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Mittermaier, Jobst, Tomasevic (Roth), Krizanac - Hofmann, Weber (Bux), Nishikawa, Yilmaz, Kubina - Davydov (Kollmann).