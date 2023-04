FC Ismaning macht es unnötig spannend

Von: Nico Bauer

Ismanings Joshua Steindorf nimmt es in dieser Szene gleich mit zwei Hallbergmoosern auf. FCI fordert Elfer, doch der Pfiff bleibt aus © Gerald Förtsch

Ismaning – Bei zwei Führungen war der große Befreiungsschlag Richtung Abstiegszone zum Greifen nahe, aber der FC Ismaning macht es weiter unnötig spannend. Nach dem 2:2 gegen den VfB Hallbergmoos muss der FC Ismaning in der Bayernliga weiter darauf schauen, was die hinteren Mannschaften machen. Trainer Mijo Stijepic war gewaltig angefressen nach dem Remis gegen den Letzten:

„Wir müssen uns vorne unsere Tore hart erarbeiten und hinten schenken wir sie ganz leicht her.“ Beim ersten Tor hat man den besten Spieler des Gegners sträflich alleine schießen lassen und das zweite geht auf die Kappe von Torwart Lorenz Becherer. „Er hat leider die falsche Entscheidung getroffen“, sagte Trainer Mijo Stijepic, „und beim Torwart ist so ein Fehler immer ein Tor. Aber in der 86. Minute bei eigener Führung musst du Ball einfach hinten weit rausschlagen.“

Stijepic verweist auch zurecht darauf, dass der junge Torwart in den letzten Wochen starke Leistungen brachte und so ein Fehler die Bewertung der Entwicklung nicht grundlegend ändere. „Er wird daraus lernen“, sagt der Trainer und hofft, dass sein Torwart nach dem bitteren Erlebnis künftig wenige elegant, aber eben sicher solche Situationen auflöse.

Den Ismaninger Trainer wurmt aber auch, dass der Torwart-Patzer eigentlich überflüssig gewesen wäre, wenn es zwei Minuten zuvor einen Elfmeter für sein Team gegeben hätte. Der eingewechselte Bastian Lommer hatte am gegnerischen 16-Meter-Raum einen Ball erobert und kam dann im Strafraum zu Fall. „Das war ein klarer Elfmeter“, sagt Stijepic. In dieser ausgeglichenen Bayernliga entscheiden solch kleine Momentaufnahmen über Sieg und Niederlage. Und so muss der FCI in der Tabelle weiter nach unten schauen. Es hat sich aber nichts Wesentliches verändert, weil die auf dem ersten Relegationsplatz stehenden Dachauer wie der FCI Unentschieden spielten. Der Abstand zur Problemzone der Liga ist mit fünf Punkten gleich geblieben und nur die Zahl der noch ausstehenden Spiele ist auf fünf gesunken. Mit einem Sieg sollten die Ismaninger aus dem Schlimmsten heraus sein. nb

FCI fordert Elfer, doch der Pfiff bleibt aus