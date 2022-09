FC Ismaning: Mit Kleinigkeiten zurück in die Erfolgsspur

Von: Nico Bauer

„Wenn man beim Abschluss überzeugt ist, dann hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, das Tor zu machen“, sagt FCI-Trainer Mijo Stijepic. © Gerald Förtsch

Der FC Ismaning hat die vergangenen fünf Spiele auf deshalb nicht gewonnen (ein Remis, vier Niederlagen), weil er sich mit eigenen Fehlern oft selbst geschlagen hat. Vor dem Heimspiel gegen den FC Memmingen (Samstag, 14 Uhr) erwartet Trainer Mijo Stijepic wieder mehr Konstanz und Konzentration von seinen Bayernliga-Fußballern.

Ismaning – „Wir müssten sechs Punkte mehr haben“, sagt der Ismaninger Trainer zu den Leistungen der vergangenen Wochen. Vor allem die Niederlagen gegen die Kellerkinder Rosenheim und Hallbergmoos haben weh getan, weil das gewiss keine übermächtigen Kontrahenten waren. Stijepic machte seiner Mannschaft gegenüber deutlich, dass man sich krasse individuelle Fehler wie zuletzt in Hallbergmoos nicht mehr leisten könne.

Gegen die kompakten und routinierten Memminger darf Ismaning nicht viel anbieten, was vor allem auch für Standards gilt. Stijepic hat seine Mannschaft darauf eingestimmt, dass sie sich nicht viel ruhende Bälle in der Nähe des eigenen Tores leisten dürfe. In der ausgeglichenen Bayernliga können schon solche Kleinigkeiten den Weg zurück in die Erfolgsspur ebnen. In der Analyse der ärgerlichen Pleite in Hallbergmoos zeigte der Trainer seinen Schützlingen auf, dass sie in Saisonphasen ohne unnötige Fehler die engen Spiele auf die eigene Seite zog.

Im Gegensatz zu dem Erfolgslauf der ersten Saisonwochen klappt es auch offensiv nicht mehr so selbstverständlich. Vier Tore in fünf Spielen waren eine magere Ausbeute, zumal der FCI gerade gegen Rosenheim und Hallbergmoos genug Chancen herausspielte. Der ehemalige Spitzenstürmer Stijepic sieht das offensive Verbesserungspotenzial vor allem im Kopf: „Wenn man beim Abschluss überzeugt ist, dann hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, das Tor zu machen.“ Dieser Tick Selbstbewusstsein hat zuletzt gefehlt.

Gegen Memmingen muss Mijo Stijepic auf drei Spieler verzichten. Im defensiven Bereich wird es etwas enger, weil Kapitän Daniel Weber im Urlaub und Rufus Roth krank ist. Im Sturm fehlt Nikolai Davydov, der die nächsten zwei Wochen bei seiner Nationalmannschaft von Kirgistan weilt. Diese Verluste können in dem breiten Kader des FC Ismaning aber ohne Qualitätsverlust aufgefangen werden. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic (Becherer) - Tomasevic, Jobst, Krizanach - Hofmann, Yilmaz, Nishikawa, Lommer, Redl (Mittermaier) - Gaedke (Schädler), Kollmann.