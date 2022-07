FC Ismaning: Mit Leidenschaft und Spielwitz Meisterschaftskandidat SV Schalding-Heining zerlegt.

Von: Nico Bauer

Nur schwer zu halten: Ismaning (Nikolai Davydov; weiß) präsentiert sich derzeit als Spitzenmannschaft. © Gerald Förtsch

Absteiger aus der oberen Liga sind im Fußball in der Regel gesetzte Kandidaten für die Spitze. In der Bayernliga trifft das auf den SV Schalding-Heining zu. Genau dieser heiße Meistertipp war am Samstag in Ismaning keinen Pfifferling wert. Die Gäste wurden vom FCI in alle Einzelteile zerlegt und durften sich nach dem 4:1 (0:1) noch herzlich bedanken, dass dieses Debakel nicht noch viel drastischer ausfiel.

Ismaning – Nach 45 Minuten ging es mit einem 0:1 in die Kabine und das war ein ganz schlechter Witz. Schon da hätte es eigentlich 3:1 oder 4:1 für die Spaßfußballer aus Ismaning stehen müssen. Zweimal war der Ball im Tor, weil die Ismaninger jeweils nach Freistoßflanken trafen. In beiden Fällen hob der Linienrichter die Fahne mit Abseitsentscheidungen, die irgendetwas zwischen diskussionswürdig und seltsam waren.

Schalding-Heining benötigte für die Führung dagegen ein halbes Eigentor. Torwart Cedo Radic hielt nach einem Rückpass den Ball zu lange und spielte unter Druck in die Beine von Markus Gallmeier. Der Toptorjäger musste den Ball nur noch ins leere Gehäuse schieben bei dem vielleicht einfachsten Torschuss seines Lebens.

Die Reaktion des FC Ismaning war unfassbar. Mit drei Toren binnen acht Minuten nahmen die Platzherren den eigentlichen Meisterkandidaten komplett auseinander. Gamechanger war ein extremes Pressing der Ismaning. So sorgte Yasin Yilmaz am Schaldinger Strafraum mit seiner Attacke für den Ballverlust zu Bastian Lommer, der alleine vor dem Torwart keine Mühe hatte. Teil zwei der Wende war ein frecher Freistoß vom kickenden Genie Yasin Yilmaz, aber es kam noch besser. Beim 3:1 pressten zwei Ismaninger am Fünfmeterraum und erzwangen die Vorentscheidung. Mit dieser Taktik zeigten die Ismaninger, dass dem Gegner nicht nur mit Leidenschaft und Spielwitz überlegen waren, sondern auch körperlich und läuferisch.

Zum 4:1-Schlusspunkt verwertete Daniel Gaedke eine Hereingabe technisch erstklassig (71.). Es sagt auch einiges, dass Ismanings Toptorjäger diesmal zu Abwechslung von der Bank kam. Aktuell kann Trainer Mijo Stijepic nicht viel falsch machen, egal wen der aufstellt und wen er dann einwechselt. Auch wenn Tabellenplatz zwei nach vier Spieltagen noch eine Momentaufnahme darstellt, hat es doch eine Aussagekraft. Der FCI gehört nach den bislang gezeigten Leistungen genau dahin, denn Ismaning präsentiert sich wie eine Spitzenmannschaft. Für Schalding-Heining war dieser Gegner ein bis zwei Nummern zu groß. NICO BAUER)

FC Ismaning – SV Schalding-Heining 4:1 (0:1).

FCI: Radic - Jobst, Roth, Krizanac - Hofmann (78. Kubina), Weber (46. Lommer, 85. Bux), Mittermaier, Yilmaz, Nishikawa - Davydov (72. Steindorf), Kollmann (46. Gaedke).

Tore: 0:1 Gallmeier (32.), 1:1 Lommer (48.), 2:1 Yilmaz (51.), 3:1 Davydov (56.), 4:1 Gaedke (71.).

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) – Zuschauer: 170.